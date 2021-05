Điện lực Xín Mần đảm bảo cung cấp điện phục vụ bầu cử

BHG - Hướng đến ngày hội toàn dân diễn ra thành công tốt đẹp, thời gian qua Điện lực Xín Mần đã quán triệt, phổ biến đến bộ phận kỹ thuật, cán bộ, nhân viên trong từng đơn vị triển khai các giải pháp, nỗ lực đảm bảo cung cấp nguồn điện phục vụ cuộc bầu cử.

Công nhân Điện lực Xín Mần kiểm tra các máy biến áp.

Chỉ còn ít ngày nữa là cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra. Cùng với các cấp, ngành, Điện lực Xín Mần huy động tối đa quân số trực 24/24h để đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn. Ông Phạm Ngọc Hùng, Giám đốc Điện lực Xín Mần cho biết: Ngay sau khi nhận được văn bản, kế hoạch của Điện lực Hà Giang và UBND huyện, Điện lực Xín Mần đã tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ đường dây và các trạm biến áp phân phối, các khiếm khuyết tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố thiết bị, lưới điện, vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt là những đường dây, Trạm biến áp cung cấp điện cho các cơ quan trọng yếu của huyện. Tiến hành công tác kiểm tra và phát dọn triệt để hành lang đường dây 35 kV thuộc đơn vị quản lý, đảm bảo không để xảy ra sự cố hành lang lưới điện. Kiểm tra và xử lý tất cả các khiếm khuyết và các hiện tượng không bình thường của đường dây, Trạm biến áp, móng, cột, xà, sứ và dây dẫn. Thực hiện cân pha phụ tải thường xuyên, hoán đổi nâng công suất các máy biến áp để đảm bảo không bị vận hành quá tải, nhất là vào giờ cao điểm. Tiến hành xử lý kịp thời các khiếm khuyết tiềm ẩn nguy cơ sự cố, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cấp điện phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, đơn vị triển khai thực hiện tổ chức trực lãnh đạo, bố trí đầy đủ nhân lực trực 24/24h để vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố lưới điện. Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, phương tiện và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa trực vận hành điện lực với điều độ để kịp thời thao tác, xử lý nhanh sự cố. Các bộ phận kỹ thuật trực sửa chữa, trực thao tác để thay đổi phương thức vận hành, khoanh vùng khi có sự cố xảy ra, cấp điện mạch vòng kịp thời cho 158 khu vực bầu cử cũng như các khu vực khác trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ tốt công tác an toàn, phòng, chống cháy nổ. Tuyên truyền, phổ biến người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, bảo vệ công trình điện. Ngoài ra, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra đột xuất tại các vị trí trực vận hành sửa chữa của đơn vị mình, chấn chỉnh thực hiện các quy trình, quy phạm và kỷ luật trong vận hành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo Điện lực Xín Mần, từ ngày 15.5 cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử sẽ không tổ chức các công việc có cắt điện các lộ đường dây trung áp và các Trạm biến áp, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có sự chỉ đạo của Điện lực Hà Giang.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đến thời điểm hiện tại, Điện lực Xín Mần sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, góp phần vào thành công của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bài, ảnh: Văn Long