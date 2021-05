Phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép tại Xín Mần

BHG - Xã Xín Mần (Xín Mần) có chiều dài biên giới hơn 6 km, nhiều đường mòn, lối mở với Trung Quốc, giao thông đi lại khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt. Đây được coi là địa bàn tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, nhất là các hoạt động xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép: Một số người dân lao động ở nước ngoài bị cơ quan chức năng nước sở tại bí mật đẩy, đuổi nhập cảnh, một số khác tại các địa phương trong nước tìm mọi cách xuất cảnh với mục đích lao động làm thuê… gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần tuyên truyền người dân không xuất, nhập cảnh trái phép.

Tại cuộc họp giao ban quý I.2021 giữa Công an xã và Đồn Biên phòng Xín Mần, nhiều vấn đề, giải pháp trong công tác phòng, chống XNC trái phép được đưa ra. Trong đó, trọng tâm là công tác nắm tình hình, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát. Thượng tá Lương Xuân Nghiêm, Phó trưởng Công an huyện Xín Mần, cho biết: Trong quý I, tình hình an ninh, trật tự ổn định và giữ vững, lực lượng Công an đã phát hiện, ghi nhận và giải quyết 4 vụ, 5 đối tượng có liên quan đến tình hình ANTT với các hành vi như: Vận chuyển gia súc không giấy tờ, có dấu hiệu xuất qua biên giới, trốn khỏi nơi cách ly phòng, chống dịch Covid-19, chết người chưa rõ nguyên nhân. Đặc biệt, phát hiện 1 vụ, 27 người có dấu hiệu chuẩn bị xuất cảnh trái phép, chủ yếu là công dân tỉnh Lào Cai vào địa bàn nhằm vượt biên ra nước ngoài làm thuê. Vụ việc đã được công an xã phát hiện kịp thời và chuyển toàn bộ các công dân về Công an huyện điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thực hiện nhiệm vụ, Công an xã chính quy đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, biện pháp đảm bảo ANTT; kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh tại cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài, phát sinh điểm nóng. Quản lý chặt chẽ hoạt động XNC và công dân lao động tự do trở về địa phương. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; nắm chắc địa bàn, xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đồng bào các dân tộc tích cực tăng gia, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội.

Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần cho biết: Từ khi có lực lượng Công an xã chính quy, công tác phối hợp giữa các lực lượng được tăng cường, chú trọng theo hướng có chiều sâu và hiệu quả. Để kiểm soát XNC trái phép, các lực lượng thường xuyên phối hợp tuần tra, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của địa phương, tuân thủ pháp luật, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Hiện tại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần vẫn đang duy trì 2 tổ chốt chặn phòng, chống XNC trái phép.

Dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, xã Xín Mần đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, cuộc sống của người dân dần được cải thiện… Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn, kinh tế sẽ ngày càng phát triển, an ninh, trật tự luôn được giữ vững.

Bài, ảnh: Kỳ Long