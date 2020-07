Lãnh đạo huyện Vị Xuyên biểu dương, tặng quà 2 anh em cứu người trên sông Lô

BHG - Vào khoảng 9h ngày 21.7, trong lúc đi kiểm tra thuyền trên sông Lô, 2 anh em là: Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Ninh, thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên đã phát hiện và cứu được một nạn nhân bị trôi trên sông Lô.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên biểu dương, tặng quà 2 anh em Hà – Ninh.

Theo em Nguyễn Mạnh Hà cho biết, khi đi đến bờ sông thì thấy có người đang trôi, không do dự, 2 anh em đã lấy chiếc thuyền máy của gia đình đi ra giữa dòng sông và đưa người gặp nạn lên thuyền. Được biết, người được cứu là lái xe ô tô bị đất đá sạt lở đẩy xuống sông Lô tại km 6, đường Hà Giang – Tuyên Quang, anh may mắn ôm vào chiếc can nhựa và trôi theo dòng nước đến đoạn km 9, thuộc địa phận xã Đạo Đức thì được em Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Văn Ninh đưa lên thuyền. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Ngay khi biết tin 2 anh em ruột Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Ninh có hành động dũng cảm cứu người giữa dòng sông Lô, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, Lê Thanh Hải đã đến gia đình động viên, khen ngợi, ghi nhận và biểu dương hành động của 2 anh em.

Tin, ảnh: Ngọc Thơ (Vị Xuyên)