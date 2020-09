Yên Minh sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

BHG - Xác định nguồn vốn đầu tư công có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng kết cấu hạ tầng KT – XH trên địa bàn huyện và là cơ sở quan trọng để thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển. Do vậy, huyện Yên Minh tập trung cân đối từ các nguồn vốn để bảo đảm tiến độ giải ngân các dự án hiệu quả và đúng thời gian.

Trường PTDTBT THCS Đường Thượng được đầu tư xây dựng.

Theo lãnh đạo UBND huyện Yên Minh, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 tổng nguồn vốn hơn 195 tỷ đồng, đã giải ngân được trên 92 tỷ đồng, đạt trên 47% kế hoạch; trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương trên 8 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 28 tỷ đồng; vốn sự nghiệp giáo dục trên 6 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên 75 tỷ… UBND huyện giao cho Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng của huyện quản lý, thực hiện 28 công trình.

Năm học 2019-2020, Trường Mầm non Na Khê đã có tường bao mới, khuôn viên nhà trường được bảo vệ an toàn và khang trang hơn. Trước đây, trường chưa có tường bao, nhà vệ sinh còn hạn chế, bếp ăn chưa tách riêng biệt. Trong khi, mục tiêu đạt trường chuẩn Quốc gia sẽ dang dở nếu những công trình này không được hoàn thiện. Bởi, trong các tiêu chí thì những hạng mục công trình này nằm trong tiêu chí thứ 3 về cơ sở vật chất của trường chuẩn. Được biết, những công trình của trường được đầu tư từ nguồn thu của huyện. Năm 2019, huyện quyết định đầu tư cho trường những hạng mục công trình còn thiếu này. Ngay trong những tháng Hè, tường bao, nhà vệ sinh, phòng bếp đã được xây dựng và hoàn thành. Đến đầu năm 2020, Trường Mầm non Na Khê đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Đồng chí Đào Văn Thuyết, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện, cho biết: Công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn còn có những khó khăn, do ảnh hưởng dịch Covid -19 và công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn vướng mắc; thời tiết mưa nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình; có những công trình khởi công mới muộn so với kế hoạch do cấp vốn chậm. Tính đến 3.6, đơn vị đã giải ngân được trên 45 tỷ đồng đạt 31,5% kế hoạch.

Mặt ưu điểm trong đầu tư công nguồn vốn ngân sách của huyện Yên Minh là công tác tổ chức, triển khai thực hiện chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó, các dự án được bố trí vốn đầu tư đều phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển chung của tỉnh và của huyện. Nguồn vốn được phân bổ hợp lý; trong năm 2019, Yên Minh được phân bổ 126 tỷ đồng vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ và do tỉnh cấp. Nguồn vốn giao cao hơn năm trước, huyện đã chủ động, linh hoạt trong triển khai đấu thầu, khởi công các công trình cũng như hoàn thành hồ sơ, quyết toán. Các công trình được hoàn thiện sẽ góp phần giải quyết khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục, sửa các tuyến đường giao thông quan trọng, đầu tư xây dựng nhà văn hóa trung tâm các xã.

Để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, thời gian tới huyện Yên Minh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi công các công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát cộng đồng nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Bài, ảnh: Hồng Cừ