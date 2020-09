Trà Shan Cổng Thành sản phẩm 4 sao OCOP

BHG - Mới được công nhận 4 sao trong 49 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh trong lần đánh giá thứ Nhất của Hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP năm 2020, chè Shan tuyết Cổng Thành (Yên Minh) là sản phẩm chè đầu tiên của huyện được công nhận OCOP đến thời điểm này.

Hệ thống máy sao chè công nghệ cao bằng điện của HTX Cổng Thành.

Huyện Yên Minh hiện có trên 1.000 ha chè, phần lớn là chè Shan tuyết, được trồng chủ yếu ở các xã: Ngam La, Lao Và Chải, Đông Minh, Mậu Duệ, thị trấn Yên Minh… Có nhiều thời điểm danh trà Shan tuyết huyện Yên Minh được thực khách đánh giá cao, do chủ yếu được trồng ở những vùng có độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ, mây mù bao phủ quanh năm. Tuy nhiên, do chưa được thường xuyên quan tâm, chủ yếu người dân chế biến theo phương thức thủ công hoặc bán thủ công,… nên năng suất, chất lượng chưa cao; bao bì, mẫu mã sản phẩm thô sơ, chưa bắt mắt.

Sản phẩm chè Shan tuyết Cổng Thành loại 500g mới được công nhận 4 sao OCOP.

Nhận thấy tiềm năng, giá trị sản phẩm chè ở địa phương, HTX Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Cổng Thành (HTX Cổng Thành), thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải (Yên Minh) - chủ sở hữu sản phẩm chè Shan tuyết Cổng Thành đã xây dựng vùng nguyên liệu, đầu tư máy móc hiện đại, quy trình sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe nhất về an toàn thực phẩm; sở hữu trí tuệ; đăng ký tem, nhãn, mã vạch truy xuất nguồn gốc… Từ đó đưa ra các sản phẩm chất lượng, được thị trường đón nhận, dần khẳng định lại thương hiệu trà vùng cao Yên Minh.

Anh Hoàng Văn Tuyền, đại diện HTX Cổng Thành, chia sẻ: HTX tiền thân là hộ kinh doanh cơ sở chế biến chè hoạt động từ năm 2014. Nguồn nguyên liệu chè Shan tuyết phục vụ nhu cầu sản xuất của đơn vị được thu mua từ các thôn, bản vùng cao của xã Lao Và Chải và các thôn, xã có vùng chè cổ thụ, chất lượng tốt nhất trên địa bàn huyện, như: Ngam La, Đông Minh, Na Khê. Sau nhiều năm sản xuất theo quy mô nhỏ, gặp nhiều khó khăn khi mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu sản phẩm và huy động vốn để phát triển, tháng 6.2019 HTX chính thức được thành lập và mở rộng quy mô. Vừa qua, sản phẩm của HTX được đánh giá, công nhận đạt 4 sao OCOP cấp tỉnh đã khẳng định chất lượng, hướng đi đúng trong phát triển sản phẩm trà Shan tuyết cổ thụ, đặc sản và là động lực để HTX chúng tôi tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Trong đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần thứ Nhất năm 2020 diễn ra trong tháng 7 vừa qua, hai sản phẩm chè Shan tuyết loại 200 gram và 500 gram của HTX Cổng Thành đều đạt từ 72 điểm trở lên và được xếp hạng 4 sao. Có được kết quả này, ngoài việc sản phẩm của HTX được Hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP thưởng thức trực tiếp còn phải đáp ứng đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng quá trình sản xuất và các tiêu chí đảm bảo an toàn, chất lượng, như: Công nghệ chế biến, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, phiếu kết quả thử nghiệm chỉ tiêu an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và sử dụng mã số, mã vạch, bản tự công bố chất lượng sản phẩm, quy hoạch vùng nguyên liệu…

Sản phẩm chè Shan tuyết của HTX Cổng Thành hiện đang được liên kết tiêu thụ ở 13 cơ sở kinh doanh, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm HTX thu mua, sản xuất khoảng 17 tấn chè nguyên liệu, cung cấp ra thị trường khoảng 4 tấn chè thành phẩm. Quá trình sản xuất của HTX góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/tháng, đồng thời nâng cao giá trị cây chè, thu nhập cho người trồng chè ở Yên Minh. Sản phẩm chè Shan tuyết của HTX Cổng Thành được công nhận đạt 4 sao OCOP cấp tỉnh sẽ góp phần giúp HTX mở rộng thị trường, quy mô phát triển trong thời gian tới, đóng góp ngày càng nhiều trong quảng bá, phát triển các sản phẩm đặc sản của tỉnh nói chung và huyện Yên Minh nói riêng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Bài, ảnh: DUY TUẤN