Mèo Vạc hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

BHG - Ngày 17.12, tại huyện Mèo Vạc, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức cuộc diễn tập KVPT huyện Mèo Vạc năm 2021. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện BCĐ diễn tập huyện Mèo Vạc, Yên Minh…

Các đại biểu theo dõi phần thực hiện diễn tập vận hành cơ chế trên mô hình sa bàn diễn tập KVPT huyện Mèo Vạc.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Đại tá Lại Tiến Giang nhấn mạnh: Với đề mục “Chuyển LLVT huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Cuộc diễn tập được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Do vậy, BCĐ quyết định không tổ chức phần thực binh A2 và bắn đạn thật. Chỉ thực hiện diễn tập phần vận hành cơ chế, thông qua diễn tập góp phần tăng cường sức mạnh khu vực phòng thủ, khả năng tác chiến của LLVT huyện; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể của huyện về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đại tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT huyện Mèo Vạc.

Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện góp phần làm thất bại âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện…

Với mục tiêu, yêu cầu cuộc diễn tập là thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, thành phần khung tập huyện Mèo Vạc trên từng cương vị, vai diễn đã bám sát vào ý định diễn tập mà BCĐ đặt ra. Vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn, nhận định đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dịch Covid-19 để đưa ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, tham mưu, đề xuất phù hợp với chức năng. Góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH của địa phương.

Sau một ngày tổ chức, cuộc diễn tập KVPT huyện Mèo Vạc năm 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình và đảm bảo an toàn tuyệt đối. BCĐ đánh giá chung: Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mèo Vạc năm 2021 đạt 8,7 điểm, hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Phi Anh