BHG - Sáng 13.12, tại Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2022. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 và Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Bí thư Quân sự 11 huyện, thành phố và các đồng chí trong BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh…

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện, chặt chẽ, quyết liệt các nhiệm vụ; khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là triển khai xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ của tỉnh; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; tham gia cuộc diễn tập TB-21 do Quân khu tổ chức và tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Cơ chế phối hợp với các cấp, ngành, các lực lượng được nâng lên. Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2021.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra phương hướng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xã định “Nâng cao chất lượng huấn luyện” và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong toàn quân. Cùng với đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh cần chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phối hợp để nắm chắc tình hình, đưa ra những dự báo chính xác, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang mạnh về chính trị và sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt được trong năm 2021. Nổi bật là vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022 sẽ còn rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển chung của toàn tỉnh. Do đó, các Huyện, Thành ủy và các đơn vị quân đội cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đặt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh lên hàng đầu. Cần siết chặt quản lý đường biên giới, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước mọi tình huống. Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân đảm bảo về số lượng, chất lượng cũng như nội dung huấn luyện. Tiếp tục nâng cao năng lực, sức mạnh chiến đấu và tư tưởng, phẩm chất đạo đức trong toàn quân. Cán bộ, chiến sĩ cần tích cực, linh hoạt phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện các phong trào, như: Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; xây dựng NTM, Đề án cải tạo vườn tạp… Qua đó, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển KT-XH, thắt chặt tinh thần gắn bó quân, dân.

Bí thư Huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam thảo luận tại hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới thảo luận tại hội nghị.

Tin, ảnh: Phi Anh