Xung kích phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự

BHG - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiềm chế, tuy nhiên số ca nhiễm trong các khu phong tỏa, khu cách ly và một số nơi vẫn có diễn biến phức tạp, hàng ngày vẫn ghi nhận những ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an toàn tỉnh đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 một cách có hiệu quả, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, triển khai các phương án, kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các phương án chống dịch. Nắm bắt, điều tra, lập danh sách kịp thời trong ngày công dân đi lao động từ các tỉnh phía Nam về để tổ chức cách ly theo dõi. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh Covid-19. Theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe các trường hợp cách ly tại nhà, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh tổ chức cách ly và điều trị kịp thời, khoanh vùng xử lý triệt để. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng điều tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp thuộc diện F1, F2, thể hiện rõ vai trò chủ động, tích cực của lực lượng Công an trong phối hợp với các ngành, các cấp tham gia phòng, chống dịch của tỉnh.

Các đơn vị như Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, lực lượng CSGT, bộ phận giải quyết thủ tục hành chính ở Công an các huyện, thành phố; Trại tạm giam, Bệnh xá Công an tỉnh đều triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt. Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ số người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, hoạt động trên địa bàn cũng như số công dân được nước ngoài trao trả về địa phương nhằm phòng ngừa phát sinh, lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, lực lượng CSGT, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đều thực hiện nghiêm các quy định của ngành Công an và các bước, quy trình phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, chủ động tuyên truyền đến người tham gia giao thông về tình hình Covid-19 trên cả nước, trên địa bàn tỉnh và cách phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, chốt chặn những điểm quan trọng nhằm phát hiện các trường hợp chở người nhập cảnh, người có biểu hiện nhiễm bệnh để các cơ quan chức năng tiếp cận, có biện pháp cách ly kịp thời. Làm tốt công tác tiếp nhận, hướng dẫn những công dân lao động từ các tỉnh phía Nam về khai báo y tế, cách ly theo quy định.

Ngay từ thời điểm diễn ra dịch bệnh tại một số địa phương khác, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tiến hành phun hóa chất khử trùng tại các nơi làm việc, nơi ăn ở của CBCS, can phạm nhân. Những người tiếp xúc làm việc với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân, cũng như phạm nhân khi ra ngoài lao động được cấp phát khẩu trang y tế; điều tra viên, kiểm sát viên khi đến làm việc tại Trại được kiểm tra y tế, chấp hành nghiêm các qui định phòng, chống dịch. Khi can phạm nhân nhập trại cán bộ y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt, đối với những can phạm biểu hiện nghi ngờ thì chuẩn bị sẵn phòng cách ly để cho can phạm vào đó theo dõi , nếu có phát hiện yếu tố dịch tễ thì làm thủ tục chuyển lên tuyến trên để cách ly theo qui định của Bộ y tế.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, CBCS Công an nhân dân đã căng mình chiến đấu, thường trực 24/24 giờ để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, tham gia trên tất cả các mặt trận, lĩnh vực của đời sống xã hội, có mặt trên mọi ngõ ngách, đi đến từng ngõ, từng khu phố, từng xóm, bản với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, truy vết người bị lây nhiễm, nghi lây nhiễm, đề xuất lên phương án cách ly, giãn cách, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, tích cực phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, nhất là lực lượng Công an các xã biên giới đã triển khai các biện pháp ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, hạn chế dịch bệnh lây lan vào trong nước. Các y, bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh cũng ngày đêm không nghỉ, vừa chăm sóc sức khỏe cho CBCS, vừa tăng cường lực lượng, cùng hệ thống ngành Y thực hiện các biện pháp y tế ngoài cộng đồng.

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhận thức rõ yêu cầu cấp bách của việc hỗ trợ các huyện trong công tác phòng, chống và khống chế dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh đã tăng cường nhiều đợt cán bộ xuống cơ sở. Mỗi CBCS được tăng cường đã thể thiện tinh thần quyết tâm, không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch vừa đảm bảo giữ vững ANTT. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng Công an tăng cường sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích cực bám địa bàn, nắm tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn các điểm, khu vực cách ly, phong tỏa, tiến hành truy vết và hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, góp phần đảm bảo tốt ANTT.

Nhiều tấm gương CBCS Công an đang ngày đêm tham trên mặt trận tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, rủi ro, có thể bị lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào trong quá trình thực thi nhiệm vụ để bảo đảm cuộc sống bình yên, vì sức khỏe cho cộng đồng.

Bài, ảnh: Nguyễn Lân