70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát điều tra

BHG - Ngày 31.12.1951, Bộ Nội vụ đã ra Nghị quyết tổ chức Nha Công an Trung ương thuộc Bộ Nội vụ gồm: Văn phòng Nha, Ty Bảo vệ chính trị, Ty Trị an hành chính, Trường Trung cấp Công an, trong Ty Bảo vệ chính trị có phòng Chấp pháp, đây chính là tiền thân của lực lượng Cảnh sát điều tra.

Cán bộ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra thực nghiệm điều tra vụ án tại hiện trường.

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, sự giúp đỡ của các lực lượng khác trong Công an nhân dân, với sự thương yêu, đùm bọc của các tầng lớp nhân dân, qua các chặng đường đấu tranh cách mạng, lực lượng Cảnh sát điều tra đã không ngừng đoàn kết, lớn mạnh và trưởng thành cả về trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, góp phần viết lên những trang sử vẻ vang của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Luôn là lực lượng xung kích đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Thực hiện Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự, năm 1989 phòng Cảnh sát điều tra xét hỏi Công an tỉnh Hà Giang đổi tên thành phòng Cảnh sát điều tra với chức năng, nhiệm vụ là điều tra theo tố tụng hình sự, điều tra, khám phá các vụ án kinh tế, hình sự, ma túy. Phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát kinh tế là các đơn vị được giao thực hiện một số hoạt động điều tra, chủ yếu là điều tra giai đoạn ban đầu trong hoạt động tố tụng hình sự, nhiệm vụ chính là tiến hành các hoạt động trinh sát để phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra trong điều tra phá án. Cùng với lực lượng Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra trong cả nước, lực lượng Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Giang tiền thân là lực lượng Chấp pháp, lực lượng Cảnh sát điều tra xét hỏi, Cảnh sát điều tra ra đời trong cách mạng dân tộc dân chủ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể và được đồng bào các dân tộc trong tỉnh thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên trưởng thành về mọi mặt, lập nên những thành tích xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế…

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát điều tra thực hiện hiệu quả các mặt công tác; làm tốt công tác theo dõi, quản lý truy nã, tham mưu giúp lãnh đạo Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, Công an các huyện, thành phố thực hiện nghiêm kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã, đảm bảo trật tự an toàn xã hội những dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn. Tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã, chú trọng lập án, truy xét các đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Trên thực tế, hoạt động của các loại tội phạm rất tinh vi và xảo quyệt, để đấu tranh đưa chúng ra xử lý trước pháp luật là nhiệm vụ vô cùng gian nan. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra luôn vượt qua khó khăn, gian khổ, trực tiếp điều tra làm rõ và đề nghị truy tố hàng vạn vụ án hình sự, trong đó có hàng trăm vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng nguy hiểm, thu giữ nhiều tài sản cho nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tham mưu đắc lực cho Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra nhiều kế hoạch về công tác phòng, chống tội phạm có hiệu quả, đề xuất các giải pháp về các vấn đề cải cách tư pháp, cải cách hành chính toàn lực lượng Cảnh sát điều tra; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác trực ban hình sự, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các tin báo tố giác tội phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; làm tốt công tác tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện các hoạt động điều tra.

Bên cạnh những chiến công trong công tác chuyên môn, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiều cán bộ chủ chốt trưởng thành từ môi trường điều tra, giữ nhiều vị trí trọng trách khác nhau, được bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy các cấp của Công an các huyện, thành phố và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh.

Phát huy truyền thống 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bài, ảnh: Kỳ Long