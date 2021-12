Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2021

BHG - Chiều 14.12, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2021, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới của tỉnh cơ bản ổn định. Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP, Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương có những chủ trương, biện pháp hợp lý trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Tập trung triển khai các biện pháp duy trì quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 Văn kiện pháp lý; tổ chức tuần tra biên giới hơn 1.000 cuộc với hơn 4.000 lượt BĐBP, hơn 3.000 lượt dân quân, công an viên tham gia. Giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các vụ việc, dấu hiệu vi phạm Hiệp định trong quá trình xây dựng công trình ngăn chặn trên biên giới của phía đối diện. Tích cực, kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp với các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, củng cố cơ sở chính trị, phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, duy trì 68 chốt cố định và 17 tổ cơ động thực hiện tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới...

Chủ tịch UBND tỉnh nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP trao tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến cho các tập thể.

Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu đồng tình, thống nhất cao với báo cáo tổng kết công tác Biên phòng năm 2021, nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2022 và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh: Năm 2022, trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều phức tạp, khó lường, nhất là đại dịch Covid-19 chưa được kiểm soát triệt để. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục: Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP. Chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, đối sách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân vững chắc trên khu vực biên giới. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ theo 3 Văn kiện pháp lý về biên giới. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, thống nhất nhận định tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị. Tiếp tục chỉ đạo các Đồn Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, lối mở, đường mòn qua lại biên giới. Phối hợp với các lực lượng duy trì các tổ, chốt chặn phòng, chống Covid-19 tại các khu vực trọng điểm trên biên giới, đồng thời quan tâm, chăm lo chế độ, vật chất, tinh thần cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như: Ma túy, mua bán người, buôn lậu… Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, chiến sỹ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương quân đội, điều lệnh lực lượng vũ trang. Phối hợp với các ngành, lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong bài trừ các hủ tục lạc hậu, phát huy có hiệu quả các chương trình, hoạt động giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển KT – XH, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh biên giới, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh tại thôn, bản...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chứng kiến Lễ ký kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022 giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với các phòng nghiệp vụ và các Đồn Biên phòng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều tập thể, cá nhân được Chính ủy BĐBP tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khen thưởng.

Tin, ảnh: Văn Long