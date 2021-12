Công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

BHG - Sáng 15.12, Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Dự lễ phát động có Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Phát lệnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong toàn lực lượng.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15.12.2021 - 14.2.2022, đơn vị tập trung lực lượng phối hợp với các ngành, đoàn thể tham gia cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân – Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội”. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tổ chức tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng dịp Tết để hoạt động, các ổ nhóm tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tệ nạn cờ bạc, ma túy; tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm công nghệ cao; đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn vi phạm về pháo, không để xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép; thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và TTATGT...

Phát biểu tại Lễ phát động, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu các đơn vị, Công an các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân – Phương Thuý (Công an tỉnh)