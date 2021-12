BHG - Thôn Sủng Ú, xã Sủng Máng (Mèo Vạc) cách trung tâm xã 20 km, đường đi lại khó khăn. Thôn chưa có điện lưới, có 1 điểm trường mẫu giáo, học sinh từ lớp 1 đã phải học bán trú tại xã…Vượt qua những khó khăn, người dân trong thôn cần cù, đoàn kết, giữ gìn cuộc sống bình yên.

Công an xã Sủng Máng (Mèo Vạc) phối hợp với Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Sủng Ú tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Ảnh: TƯ LIỆU

Toàn thôn có 94 hộ đều là dân tộc Dao cùng sinh sống, phát triển kinh tế chủ yếu là ruộng nương, chăn nuôi gia súc. Địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa, khí hậu khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng hạn chế, còn nhiều hủ tục… đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thôn.

Trước tình hình trên, Công an xã chủ động khảo sát, tham mưu cho UBND xã xây dựng mô hình tự quản về ANTT có tên gọi “2 xây, 3 phòng, 4 tự”, cụ thể: 2 xây là xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng thôn bản bình yên; 3 phòng là phòng ngừa các loại tội phạm, phòng ngừa xâm nhập các đạo lạ, phòng ngừa tai tệ nạn xã hội; 4 tự là tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải, tự tố giác. Mô hình nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ông Lý Tà Chẩu, Bí thư Chi bộ, Tổ tưởng Tổ tự quản thôn Sủng Ú, cho biết: Thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên của Tổ tự quản thường xuyên chủ động nắm tình hình nhân dân, đặc biệt về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát hiện các sơ hở, thiếu sót việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, việc vi phạm hành chính, trật tự an toàn xã hội… nhanh chóng phản ánh đến cấp trên để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tham gia hoà giải, giải quyết kịp thời không để vụ việc phức tạp kéo dài. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy ước của thôn. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật và tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn bình yên thôn, bản; nêu cao tinh thần, ý thức của nhân dân trong công tác tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ.

Nói về hiệu quả của mô hình, Thiếu tá Đặng Văn Hiền, Trưởng Công an xã Sủng Máng, đánh giá: Mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt, kịp thời giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, nhờ đó, quần chúng nhân dân phát huy tốt vai trò tự quản, tự phòng ngừa. Ngoài việc duy trì sinh hoạt các buổi họp để nắm tình hình, Tổ tự quản thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình có thành viên vi phạm pháp luật, mâu thuẫn, xích mích, gây mất đoàn kết nội bộ được giải quyết trên tinh thần “Tự phòng ngừa, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Động viên các gia đình quan tâm chăm sóc, giáo dục con cái ngoan hiền, hiếu thảo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan; xây dựng nếp sống văn hóa.

Từ những hiệu quả thiết thực tại thôn Sủng Ú, cấp ủy, chính quyền xã Sủng Máng luôn quan tâm, chỉ đạo lực lượng Công an xã tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình trên địa bàn các thôn, bản để xây dựng các mô hình tự quản, trong đó Công an xã là lực lượng nòng cốt, MTTQ và các thành viên có vai trò phối hợp xuống thôn tổ chức quán triệt các nội dung, kế hoạch của xã, vận động nhân dân thực hiện theo quy ước đảm bảo ANTT.

Với sự chung sức đồng lòng của người dân và tận tình, trách nhiệm của các thành viên Tổ tự quản, tình hình an ninh, trật tự thôn Sủng Ú luôn được bảo đảm, người dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no.

KỲ PHƯƠNG