Xây dựng đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông

BHG - Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) chú trọng. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp, góp phần xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Rút kinh nghiệm của một số đơn vị còn để xảy ra tình trạng quân nhân vi phạm kỷ luật, mất an toàn khi tham gia giao thông, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lũng Cú luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị. Đồng thời duy trì có nền nếp, chất lượng các chế độ trong sinh hoạt, huấn luyện và đặc biệt chú ý tới các biện pháp để quản lý chặt chẽ CBCS khi ra khỏi doanh trại; số CBCS công tác tại tổ, trạm và các chốt quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19. Mặt khác, Đảng ủy luôn xác định con người đóng vai trò then chốt trong công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Vì vậy, đơn vị đặc biệt quan tâm đến giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu đối với từng cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn, trưởng các bộ phận. Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị tổ chức 12 buổi sinh hoạt, học tập về chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho trên 360 lượt CBCS; củng cố nhiều khẩu hiệu, pa nô phục vụ tuyên truyền.

Là đơn vị, đóng quân trên địa bàn vùng sâu, xa, giao thông đi lại khó khăn, công việc đặc thù của mỗi CBCS thường xuyên phải sử dụng các phương tiện cá nhân (chủ yếu là xe máy) khi đi làm nhiện vụ. Để nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề, Ban Chỉ huy cụ thể hoá thành kế hoạch thực hiện kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, tai nạn giao thông, đặc biệt đi sâu vào các giải pháp khắc phục những hạn chế, không để xảy ra vi phạm như: Thường xuyên kiểm tra Giấy phép lái xe; các điều kiện đảm bảo an toàn; kiên quyết không để cán bộ sử dụng các phương tiện (ô tô, xe máy) không đảm bảo; sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, đặc biệt khi uống rượu, bia không được tham gia giao thông, kể cả những khi đi địa bàn làm công tác đối ngoại, vận động quần chúng.

Trung tá Lương Xuân Chiến, nhân viên Đội vận động quần chúng, cho biết: “Nhân dân vùng cao rất hiếu khách, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng, mỗi khi xuống với bà con nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hay giúp dân giảm nghèo, anh em thường phải uống một hai chén rượu phong tục. Nhưng để đảm bảo ATGT, anh em cũng phải khéo léo từ chối, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân một số quy định bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông”.

Cùng với đó, đơn vị còn triển khai cho CBCS ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT với các nội dung phù hợp với thực tế tại địa bàn và thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện, các loại giấy tờ bắt buộc khi tham gia giao thông; thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Đồng Văn kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp quân nhân đơn vị nếu vi phạm khi tham gia giao thông; phối hợp các lực lượng bảo đảm ATGT cho du khách đến thăm Cột cờ Quốc gia Lũng Cú trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị trọng đại.

Thiếu tá Hà Văn Đô, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về công tác bảo đảm ATGT cho CBCS. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 100 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; kiên quyết không để xảy ra mất ATGT đối với CBCS trong đơn vị cũng như trên địa bàn phụ trách”.

Với những chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả, 5 năm qua, Đồn Biên phòng Lũng Cú luôn bảo đảm tốt về ATGT, không để xảy ra những vụ việc mất an toàn, góp phần quan trọng vào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực biên giới an toàn về giao thông, ổn định về an ninh trật tự.

Bài, ảnh: Minh Xuân