Làm tốt công tác xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo

BHG - Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới cực Bắc của Tổ quốc, mặc dù Đảng và Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo, nhưng do nguồn ngân sách Trung ương và địa phương còn nhiều khó khăn, mức hỗ trợ thấp nên số hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh còn rất lớn.

Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn. Trong đó tập trung thực hiện đối với địa bàn được phân công phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy; đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong thực hiện giai đoạn 2 của chương trình gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và lời căn dặn của Bộ trưởng Bộ Công an “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, đã tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong toàn lực lượng. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp trong công tác rà soát, lựa chọn đối tượng được hỗ trợ bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn. Đến hết tháng 10.2021, Công an tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các nguồn xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 309 hộ, với tổng kinh phí gần 3,7 tỷ đồng, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ hơn 3 nghìn ngày công giúp người dân xây dựng nhà ở. Các ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, vững chắc, đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (cứng tường, cứng nền, cứng mái), phù hợp với bản sắc văn hóa và phong tục, tập quán của từng dân tộc.

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở tại cơ sở.

Vợ chồng anh Thào Seo Pòa ở thôn Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) bao năm nay luôn trăn trở vì không cất nổi một mái nhà ở vững chắc cho gia đình gồm 1 mẹ già và 3 con nhỏ, với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, mỗi mùa mưa bão đến lại lo ngay ngáy ngôi nhà cũ đã xuống cấp có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Qua rà soát, Công an tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để gia đình anh xây dựng một ngôi nhà mới khang trang. Ngoài ra, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến chúc mừng và trao tặng gia đình 1 chiếc ti vi thế hệ mới, cùng một số đồ dùng sinh hoạt khác để niềm vui trong ngày vào nhà mới được trọn vẹn hơn.

Với gia đình anh Thò Mí Hờ, trú tại thôn Há Chế, xã Sủng Trà (Mèo Vạc) cũng có hoàn cảnh tương tự, vợ chồng anh có 4 con nhỏ đang độ tuổi đến trường, căn nhà dột nát, liêu xiêu không ngăn nổi cái lạnh giá của vùng Cao nguyên đá mỗi khi mùa Đông đến. Khi được biết Công an tỉnh có chương trình ủng hộ, hỗ trợ làm nhà ở kiên cố, gia đình anh vô cùng phấn khởi. Cùng với sự góp sức của các cấp, ngành, sau 2 tháng thi công, căn nhà vững chắc, khang trang đã được hoàn thành.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị, Công an các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, thống nhất, thiết thực từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo cho các đối tượng có nhà ở an toàn, ổn định, phù hợp với văn hóa và phong tục tập quán của địa phương; từng bước nâng cao chất lượng đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững; thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và tính nhân văn sâu sắc, sự biết ơn, tri ân đối với người có công và chia sẻ khó khăn với những gia đình nghèo, giúp họ ổn định cuộc sống. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Chương trình đã bám sát thực tiễn, nhu cầu và nguyện vọng của người dân. Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Giang luôn sẵn sàng chung tay, góp sức hỗ trợ, đóng góp hàng nghìn ngày công giúp dân làm nhà, góp phần củng cố ngày càng vững chắc hơn và thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng CAND với đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Với những kết quả trên, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đóng góp quan trọng và góp phần đưa Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo của tỉnh đi vào thực tiễn, đáp ứng sự mong đợi và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh nhà. Dẫu còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, việc có thêm ngày càng nhiều những ngôi nhà mới kiên cố đã phần nào tạo thêm động lực to lớn, giúp người dân yên tâm, chăm lo lao động sản xuất phát triển kinh tế, bám bản, bám làng, giữ gìn an ninh, trật tự nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Bài, ảnh: Nguyễn Lân