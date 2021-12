BHG - Chiều 13.12, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng và giáo dục QP-AN năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Cái đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự còn có các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và Thường trực UBND các huyện, thành phố…

Năm 2021, việc tổ chức triển khai thực hiện công tác QP và giáo dục QP-AN; xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng nền QP toàn dân vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH ở địa phương. Song song với đó, LLVT tỉnh thường xuyên được củng cố, trang bị đồng bộ, được huấn luyện cơ bản, có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao. Trong năm, đã bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn cũng sự kiện trọng đại của đất nước của tỉnh như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm tỉnh Hà Giang; đồng thời LLVT tỉnh là lực lượng nòng cốt trong ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống dịch Covid-19. Công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ được thực hiện đồng bộ ở các cấp, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập, diễn tập; công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng đúng quy định; tuyển quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu; KT-XH phát triển, chính trị ổn định, thế trận QP-AN được củng cố vững chắc, tạo tiềm lực QP, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Bộ CHQS tỉnh vì đã có Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác QP, công tác giáo dục QP-AN năm 2021, trong đó nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất trong việc đảm bảo ngân sách bố trí nhà làm việc của ban CHQS xã và công an xã; công tác phối hợp xử lý đất QP; công tác phối hợp nắm tình hình an ninh chính trị, tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới; phối hợp trong khám sức khỏe tuyển quân, phòng chống dịch Covid-19; công tác phối hợp tổ chức giáo dục QP-AN cho các đối tượng; công tác xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Quân sự Quốc phòng địa phương trong năm 2021.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, dưới tác động của nhiều nhân tố, nhất là đại dịch Covid-19 và tình hình thiên tai; cùng với các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sau Hội nghị này, các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị LLVT trong tỉnh khẩn trương cụ thể hóa những nhiệm vụ công tác QP; giáo dục QP-AN năm 2022 trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mệnh lệnh, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 về nhiệm vụ công tác QP; công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới. Duy trì hoạt động có hiệu quả Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ, Hội đồng cung cấp, Ban Chỉ đạo phòng không Nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp... Tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ QP và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; thường xuyên theo dõi quản lý, nắm chắc tình hình trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc Nghị định của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặc biệt là trên tuyến biên giới, trên không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai ở các cấp; tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương. Tiếp tục triển khai kế hoạch rà phá bom, mìn, vật nổ trên tuyến biên giới và tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổ chức tập huấn, huấn luyện 100% cơ sở dân quân tự vệ bảo đảm đúng, đủ nội dung chương trình và thời gian theo quy định; thực hiện hoàn thành công tác tuyển quân năm 2022; tăng cường công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới; phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và các địa phương khu vực giáp ranh; làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra của cấp trên theo quy định và kế hoạch.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Bộ CHQS tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2021.

Tin, ảnh: Phi Anh