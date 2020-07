Biên giới bình yên - kinh tế phát triển

BHG - Quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình khu vực biên giới, tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình nội, ngoại biên; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh đã chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động 54-Ctr/TU, ngày 31.5.2019 về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch 248/KH-UBND, ngày 27.9.2019 để thực hiện chương trình này. Đồng thời, tham mưu hoàn chỉnh các văn bản lãnh, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đề xuất chủ trương, đối sách giải quyết các vấn đề trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh; đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân,… phù hợp với tình hình mới, tạo cơ sở pháp lý nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Vàng Đình Chiến (thứ ba, từ trái sang), Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh bàn giao nhà cho hộ nghèo xã biên giới Thàng Tín (Hoàng Su Phì).

BĐBP tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; nhất là các xã biên giới và nội địa giáp ranh. Khu vực biên giới của tỉnh đa phần là dân tộc thiểu số, trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật hạn chế; đồng bào có mối quan hệ kinh tế, xã hội; quan hệ thân tộc lâu đời với nhân dân nước bạn, nên ý thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia của một bộ phận nhân dân còn giản đơn. Nắm chắc đặc điểm địa bàn, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới” và đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyền truyền 3 Văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhận diện hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, xâm hại lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội… Quá trình thực hiện, BĐBP tỉnh vận dụng đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, như: Đưa nội dung về pháp luật biên giới vào chương trình bồi dưỡng, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; tập huấn, huấn luyện dân quân, tự vệ, dự bị động viên; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các tổ, đội vận động quần chúng của các đồn, trạm biên phòng, bám cơ sở để tuyên truyền; duy trì chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng tin, bài về biên giới… Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã tích cực tuyên truyền trực quan, chiếu phim, phát tờ rơi tuyên truyền trong các chợ phiên của đồng bào; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về đề tài biên giới và BĐBP. Từ năm 2014 đến nay, BĐBP tỉnh tổ chức hơn 9.420 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 150 nghìn lượt người, chiếu phim và sân khấu hóa 163 buổi... Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức về quốc gia, quốc giới; tinh thần tự tôn dân tộc, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Nhằm tạo nền tảng thực hiện tốt công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; BĐBP tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở khu vực biên giới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị tích cực tham gia củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện công tác biên phòng.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy bổ sung, điều chỉnh, quy hoạch dân cư, từng bước hình thành các cụm dân cư, thôn, bản ở khu vực biên giới theo Chương trình 120 của Chính phủ. Trong đó, ưu tiên đầu tư triển khai các dự án trồng, quản lý, bảo vệ rừng vành đai biên giới; chương trình rà phá bom mìn, vật liệu nổ; phát triển cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đầu tư xây dựng các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ biên giới phù hợp với thế trận quân sự của tỉnh. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; hướng dẫn, hỗ trợ giúp đồng bào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia làm dịch vụ du lịch, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, giúp dân giảm nghèo bền vững,… góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng “Thế trận lòng dân”, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh còn tham mưu cho các địa phương biên giới thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” ở các cấp theo Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất các giải pháp xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp; vận động nhân dân tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc; giao đoạn biên giới, cột mốc cho các hộ gia đình, cá nhân có đất sản xuất, đất rừng, hoặc chính quyền cấp xã quản lý; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tiếng mõ an ninh, chiếc gậy an toàn”, “Thanh niên làm chủ đường biên cột mốc quốc giới”,… đẩy mạnh phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh và phòng chống tội phạm khu vực biên giới. Hiện nay, trên toàn tuyến biên giới của tỉnh có 900 cá nhân, 110 tập thể tham gia tự quản đường biên, cột mốc; duy trì hơn 240 tổ an ninh, trật tự với trên 1.580 người tham gia. Giai đoạn 2015 đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới có nhiều kết quả nổi bật, như: Triệt phá thành công 1 chuyên án ma túy lớn, triệt phá cây thuốc phiện 25 vụ/22 đối tượng, phá thành công 11 chuyên án mua, bán người, giải cứu 41 phụ nữ, 15 trẻ em; bắt giữ 161 vụ vận chuyển gia súc, hàng hóa, lâm sản, pháo trái phép; khởi tố điều tra hình sự 13 vụ/20 đối tượng… Đăng ký xuất, nhập cảnh; xuất, nhập biên cho gần 4 triệu lượt người, gần 250.000 lượt phương tiện…

Cùng với đó, để giải quyết tốt vấn đề chủ quyền, an ninh biên giới, BĐBP tỉnh kiên quyết, kiên trì, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, giải quyết các vụ việc vi phạm liên quan đến phía Trung Quốc theo đúng 3 Văn kiện pháp lý và đường lối đối ngoại của Đảng. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng Trung Quốc đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biên giới, tội phạm xuyên quốc gia. Mặt khác, BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, tích cực tham gia trao đổi, chia sẻ thông tin thông qua hội ngộ, hội đàm, “Đường dây nóng”; diễn tập liên hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, hỏa hoạn,… nhằm tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị, nâng cao chất lượng phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới. Đặc biệt, thông qua công tác đối ngoại, BĐBP tỉnh đã cùng với phía bạn giải quyết tốt những vấn đề còn bất đồng, tồn tại trên tinh thần tuân thủ, thực thi đúng các quy chế về biên giới, không làm phức tạp tình hình.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) và phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đồn, trạm biên phòng vững mạnh toàn diện làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia; góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia trong tỉnh hình mới.

Đại tá VÀNG ĐÌNH CHIẾN (Tỉnh ủy viên - Chỉ huy Trưởng BĐBP tỉnh)