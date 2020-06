Người đội trưởng tận tụy

BHG - “Nhiệt tình, trách nhiệm và tận tụy với công việc” là nhận xét của các đồng đội khi nói về Trung tá Đinh Tiến Long, Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

Trung tá Đinh Tiến Long nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tại Lễ vinh danh những điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Diệu Loan

Xác định công tác tham mưu tác chiến là khâu then chốt quyết định mọi thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị; những năm qua, Trung tá Đinh Tiến Long luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện mọi nhiệm vụ. Với cương vị Đội trưởng, để cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong đội cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Trung tá Đinh Tiến Long luôn làm tốt công tác quản lý, giáo dục CBCS thấm nhuần tư tưởng, tư cách, đạo đức của người chiến sĩ CAND. Bản thân anh đã trực tiếp tham mưu tổ chức quán triệt, học tập, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các văn bản của Đảng cấp trên tới toàn thể đảng viên, CBCS trong đơn vị, luôn được lãnh đạo đơn vị tin tưởng.

Trung tá Hoàng Bay Khắp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, cho biết: Trung tá Đinh Tiến Long luôn đưa ra nhiều sáng kiến tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị về mọi kế hoạch, chương trình công tác kịp thời, đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả; tham mưu bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy, lãnh đạo phòng được thực hiện trong toàn đơn vị hiệu quả, khoa học, phục vụ cho công tác lãnh đạo chỉ huy, chỉ đạo cho các đội, đại đội được thông suốt. Bản thân anh thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tham mưu thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác hàng năm của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Điểm qua thành tích của Trung tá Đinh Tiến Long trong 5 năm qua mới thấy bộn bề công việc đồng chí trực tiếp thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo đơn vị những vấn đề liên quan đến các mặt công tác. Bản thân đã trực tiếp tham mưu xây dựng trên 1.000 văn bản các loại; trong đó, có 88 kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 88 đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn và tại các mục tiêu mà đơn vị được phân công, bảo vệ; đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trong phạm vi phụ trách. Tham mưu xây dựng những kế hoạch với các hoạt động điển hình, như: Kế hoạch phân công CBCS tham gia các hoạt động tố tụng của cơ quan điều tra; các hoạt động bắt, khám xét đối tượng vi phạm pháp luật; bảo vệ những phiên tòa đặc biệt; cưỡng chế, bảo vệ hiện trường; tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT địa bàn… Những kế hoạch này đều được xây dựng chi tiết, tỷ mỉ với những dự báo tình huống nhất định, giúp cho các hoạt động được diễn ra thuận lợi, an toàn tuyệt đối.

Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Trung tá Đinh Tiến Long hàng năm đều tham mưu triển khai tốt chương trình huấn luyện thường xuyên và nâng cao của đơn vị; nâng cao khả năng tác chiến cho CBCS, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, góp phần cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu xây dựng các văn kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện đạt kết quả cao. Tham mưu kịp thời các phương án bảo vệ mục tiêu quan trọng; tham mưu cho lãnh đạo đơn vị có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn các loại tội phạm, gây rối trật tự công cộng, biểu tình, khiếu kiện đông người, xâm hại các mục tiêu được phân công bảo vệ và địa bàn trọng điểm về ANTT.

Trong công tác xây dựng Đảng, với trách nhiệm Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trung tá Đinh Tiến Long luôn làm tốt công tác tham mưu, giúp việc BCH Đảng bộ xây dựng các nghị quyết, chương trình công tác kịp thời, hiệu quả, giúp UBKT Đảng ủy xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện nghiêm các quy định về Điều lệ Đảng, hoàn thành tốt chức trách của người đảng viên trong Đảng bộ.

Những năm qua, Phòng Cảnh sát cơ động luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn, nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu “Văn hóa kiểu mẫu về Điều lệnh CAND”, “Đơn vị quyết thắng”, được Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đóng góp vào thành tích chung của đơn vị, cá nhân Trung tá Đinh Tiến Long đã góp phần không nhỏ vào các danh hiệu thi đua. Liên tục 4 năm liền Trung tá Long đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; trong đó 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đặc biệt, năm 2018, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Với những đóng góp không mệt mỏi, Trung tá Đinh Tiến Long và các đồng đội đang ngày đêm miệt mài, tận tụy với nhiệm vụ của mình, xứng đáng là tấm gương điển hình tiên tiến của lực lượng Công an Hà Giang.

Kỳ Long