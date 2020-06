BHG - Địa bàn công tác chủ yếu là vùng sâu, vùng xa; giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí của đồng bào còn hạn chế nên dễ bị các phần tử xấu kích động, xúi giục chống phá... Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh luôn khắc phục khó khăn, kịp thời ngăn chặn các hoạt động phức tạp, đảm bảo giữ vững an ninh địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội, tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng cao.

Là đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp tham mưu giúp lãnh đạo Công an tỉnh trong việc xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch công tác nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và các vấn đề xã hội khác xâm phạm an ninh quốc gia. Phong trào thi đua “Vì ANTQ” được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc. Nội dung phong trào thi đua được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời, xác định phong trào thi đua là động lực quan trọng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh giao. Qua đó, đã xuất hiện những điển hình tiên tiến đi đầu trên các lĩnh vực công tác; tận tụy với công việc, bám nắm địa bàn, gắn bó với quần chúng nhân dân; chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong vùng dân tộc, tôn giáo và các vấn đề xã hội khác; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, phá rối; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn; góp phần đắc lực vào nhiệm vụ phát triển KT – XH của địa phương.

CBCS trong đơn vị đã lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn với những hoạt động cụ thể, thiết thực, như.: Phong trào “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc được CBCS duy trì thực hiện hiệu quả; đóng góp tích cực vào công tác chuyên môn. Đại úy Dương Văn Kháy, cán bộ của đơn vị tâm sự: “Xác định việc am hiểu tiếng dân tộc thiểu số sẽ quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị, những năm qua, bản thân tôi cùng đồng đội đã nêu cao tinh thần học hỏi, tự học tiếng để hòa mình với đồng bào. Hiện, trong đơn vị có không ít người biết nhiều thứ tiếng dân tộc khác nhau; tạo thuận lợi trong công việc và sự hòa đồng với nhân dân”.

Tại cơ sở, CBCS Phòng An ninh đối nội luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương; nhằm củng cố hệ thống chính trị và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại các địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Vừa làm, vừa tuyên truyền, giải thích những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phòng ngừa, đấu tranh và tố giác tội phạm; cùng lao động sản xuất, xây dựng quê hương, không nghe, tin những lời kẻ xấu, làm những việc có ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Những việc làm thiết thực trên luôn được cấp ủy,chính quyền địa phương tin tưởng, quý mến.

Thường xuyên ở cơ sở, bám nắm địa bàn; mỗi khi có dịp ở đơn vị, những “người con của bản” lại quây quần trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức mới để áp dụng vào thực tế tại cơ sở. Xác định công việc của mình là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; mỗi CBCS của đơn vị luôn không ngừng nêu cao tinh thần tự giác, thường xuyên học hỏi, trau dồi những phẩm chất tốt đẹp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Thường xuyên quán triệt tới toàn thể CBCS chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của công an cấp trên về công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; đồng thời, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân, phục vụ”, nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, phát triển sâu, rộng trong CBCS.

Thượng tá Triệu Long Phú, Phó trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh, cho biết: Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ”, tập thể đơn vị và rất nhiều cá nhân đã được Nhà nước, Bộ Công an; cấp ủy, chính quyền các cấp và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Đặc biệt, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba cho tập thể đơn vị; Từ năm 2015 đến nay, đơn vị liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, ‘Đơn vị tiên tiến”; trong đó, năm 2016 và 2019 được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an. Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất và xứng đáng nhất đối với CBCS trong đơn vị là sự tin tưởng của đồng bào các dân tộc qua công tác tuyên truyền, vận động của những CBCS an ninh về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những thành quả đó đã ghi nhận, phản ánh sự nỗ lực, bám nắm địa bàn cơ sở giữ vững an ninh tôn giáo, an ninh trong các vùng dân tộc, an ninh nông thôn; đó cũng là những hy sinh thầm lặng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi CBCS trong đơn vị. Sự chung sức của mỗi CBCS trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn là nền tảng của sự gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân ngày thêm bền vững.

Bài, ảnh: Nguyễn Lân