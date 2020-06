Đại tá Nguyễn Viết Giang được bổ nhiệm Giám đốc Công an Lai Châu

BHG - Ngày 27.6, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm tân giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn, An Giang và Long An.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an trao quyết định điều động đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn; đại tá Nguyễn Viết Giang, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đến nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Đại tá Nguyễn Viết Giang trong buổi lễ nhận quyết định

Việc bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt chức danh lãnh đạo chủ chốt ở Công an các tỉnh là để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp diễn ra và đảm bảo 100% cán bộ, lãnh đạo không phải là người địa phương theo quy định.

