Vững tin làm lại cuộc đời

BHG - Đó là mục đích cũng như hiệu quả mà chính sách tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) hướng đến. Phát huy giá trị nhân văn đó, huyện Yên Minh đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thắp sáng lên niềm tin cho những người từng lầm lỡ, giúp họ vượt qua mặc cảm, chung tay giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở.

Công an thị trấn Yên Minh (Yên Minh) gặp gỡ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng.

Với đặc thù là địa phương biên giới, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Yên Minh tương đối phức tạp, trong đó, nổi lên hoạt động của tội phạm ma túy, nghiện chích, buôn bán người, hình sự. Kéo theo đó, làm tăng số người chấp hành xong án phạt tù trở về. Tập trung triển khai các quy định, chỉ thị, đặc biệt là Nghị định số 49 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về THNCĐ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp vào cuộc, phát huy trách nhiệm trong trợ giúp, động viên, quản lý người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, truyền thông, giáo dục, tạo chuyển biến trong nhận thức, xóa bỏ định kiến, hướng đến sự đồng thuận của nhân dân trong công tác THNCĐ.

Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Phó trưởng Công an huyện Yên Minh cho biết: Hàng năm, đơn vị chỉ đạo Công an các xã, thị trấn rà soát các đối tượng tù tha, đặc xá đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Chủ động nắm bắt nguyện vọng, phát hiện các hành vi tái phạm cũng như biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong THNCĐ. Công an huyện tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong quản lý, giúp đỡ người lầm lỡ thông qua giáo dục, tư vấn hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm. Tích cực hướng dẫn, giải quyết các thủ tục đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân và các thủ tục pháp lý khác thuộc thẩm quyền. Nhờ đó, người chấp hành xong án phạt tù từng bước bỏ qua mặc cảm, có môi trường xã hội lành mạnh để làm lại cuộc đời.

Thực tế cho thấy, các mô hình, cá nhân điển hình về công tác THNCĐ là nhân tố “truyền lửa”, thắp sáng niềm tin cho những người lầm lỡ học tập, quyết tâm thay đổi. Trong đó, mô hình Hội Cựu chiến binh tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù của Công an thị trấn Yên Minh là một trong 7 điển hình tiêu biểu toàn tỉnh năm 2020 về THNCĐ. Ít ai biết, chủ nhiệm mô hình, ông Phùng Văn Minh, sinh năm 1962 cũng từng có quá khứ lầm lỗi vì buôn bán ma túy. Ân hận về sai lầm trong quá khứ, sau khi mãn hạn tù năm 2013, ông quyết tâm thay đổi, hoàn lương. Không chỉ mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia hoạt động phòng, chống tội phạm, lên án những hành vi tiêu cực tại địa phương. Ghi nhận quá trình phấn đấu, năm 2017, ông Minh được bầu làm Tổ trưởng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tổ 3, thị trấn Yên Minh và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Xuất phát từ hoàn cảnh đó, ông Minh càng thấu hiểu những rào cản của những người sau tha tù gặp phải. Do vậy, ông thường xuyên động viên họ xóa bỏ tự ti, vươn lên làm giàu chính đáng. Cùng với đó, dũng cảm đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau 3 năm hoạt động, mô hình Hội Cựu chiến binh tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù của Công an thị trấn Yên Minh mang lại hiệu quả tích cực, các thành viên được giúp đỡ đều đoàn kết phát triển kinh tế, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và hạn chế tái phạm tội.

Không lẻ loi trên chặng đường hoàn lương, những người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Yên Minh thường xuyên được các cấp, ngành, chính quyền giúp đỡ, định hướng để cân bằng lại cuộc sống. Điển hình là anh Nguyễn Văn Phú, thôn Bản Rắn, xã Ngọc Long và Hoàng Văn Thắng, thôn Nà Ván, xã Lao Và Chải. Thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục, sau khi được tha tù, các anh luôn chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, được hỗ trợ tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình; bà con trong thôn và cấp ủy, chính quyền xã tin tưởng, đánh giá cao.

Bằng việc triển khai nhiều việc làm cụ thể, tỷ lệ người chấp hành xong hình phạt tù tái phạm tội giảm qua các năm, sớm hòa nhập cộng đồng. Xác định THNCĐ là quá trình lâu dài, thời gian tới, huyện Yên Minh tiếp tục tuyên truyền xóa bỏ định kiến, kỳ thị; xây dựng thêm các mô hình mới phù hợp với điều kiện; ưu tiên tạo việc làm, ổn định cuộc sống… Tin tưởng rằng, những chính sách nhân đạo của Nhà nước, tấm lòng vị tha, nhân ái của gia đình, cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh để những người lầm lỡ vươn lên, tự tin trên hành trình hoàn lương.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN