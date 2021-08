Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

BHG - Những năm qua, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội luôn được các cấp, ngành quan tâm, chú trọng với nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; giúp người nghèo tăng thu nhập và tiếp cận tốt các dịch vụ xã hội cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cán bộ, nhân dân xã Đạo Đức (Vị Xuyên) giúp gia đình anh Nguyễn Văn Dương, thôn Làng Nùng cải tạo vườn tạp. (Ảnh chụp trước ngày 27.4)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 về các nội dung: Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm; hỗ trợ phát triển thị trường lao động; trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; phát triển công tác xã hội… Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chủ động bố trí ngân sách, nhân lực, lồng ghép kinh phí các chương trình, đề án có liên quan trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ chức thực hiện. Qua đó công tác giảm nghèo và an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. 6 tháng đầu năm, các địa phương tiếp tục duy trì Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 13 chương trình tín dụng hộ nghèo và hộ chính sách với 14.066 lượt khách hàng, doanh số cho vay đạt 604,9 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 640 hộ nghèo, cận nghèo thực hiện cải tạo vườn tạp.

Học sinh Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.

Bên cạnh hỗ trợ phát triển kinh tế, các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo được đảm bảo. 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức 88 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho trên 6.630 người tham gia, đã giới thiệu việc làm thành công 1.018 người. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 9.129 lao động; hỗ trợ 69 lao động làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh theo Nghị quyết số 27/2019/NQ- HĐND của HĐND với số tiền 103,5 triệu đồng. Các địa phương rà soát, mua và cấp thẻ BHYT cho 665.889 đối tượng, trong đó có 172.623 người nghèo. Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo hỗ trợ trên 10.860 lượt bệnh nhân điều trị nội trú tại tuyến huyện trở lên với kinh phí 3.330 triệu đồng. Các cơ sở y tế quan tâm, đầu tư, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại, cơ bản đáp ứng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ngành Giáo dục phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các chính sách về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo, trợ cấp tiền ăn, trọ học, gạo cho học sinh bán trú theo các nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh; củng cố, phát triển hệ thống trường PTDT nội trú, bán trú; phát huy hiệu quả của các Trung tâm Học tập cộng đồng, thực hiện khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Với mong muốn giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống, chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở được triển khai quyết liệt. Toàn tỉnh có 4.810 hộ triển khai xây dựng nhà ở. Các huyện, thành phố lồng ghép nguồn lực, đầu tư xây dựng hàng trăm công trình nhà tắm, chuồng trại, bể nước giúp người dân nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Theo đánh giá của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội luôn được tỉnh quan tâm, bố trí ngân sách và tổ chức thực hiện hiệu quả, nhất là chính sách hỗ trợ trực tiếp đến người nghèo như: Cứu đói, khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ y tế, giáo dục, an sinh xã hội... giúp người nghèo ổn định cuộc sống, tăng thu nhập, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản và các thành tựu phát triển KT – XH.

Mục tiêu năm 2021, toàn tỉnh giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo; tạo việc làm cho 17.000 người, đào tạo nghề cho 7.100 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 55%. Để hoàn thành mục tiêu, các cấp, ngành đang triển khai các giải pháp trọng tâm: Duy trì các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, nhóm sở thích cung cấp dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất bền vững theo chuỗi giá trị; tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo tiếp cận chính sách ưu đãi, nguồn lực, thị trường; đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Đề án cải tạo vườn tạp. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế; các chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm; Chương trình Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo các chính sách hỗ trợ của Nhà nước áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 và từ nguồn xã hội hóa; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp và trữ nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn; đầu tư và phát triển hệ thống thông tin - truyền thông cơ sở, hỗ trợ phương tiện nghe, nhìn cho hộ nghèo tại vùng sâu, xa; đảm bảo các hoạt động an sinh xã hội.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN