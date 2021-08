Vị Xuyên hỗ trợ trên 20 tấn lương thực, thực phẩm cho quận Ba Đình, Hà Nội

BHG - Với tinh thần “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, huyện Vị Xuyên đã vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân quyên góp, ủng hộ lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho người dân quận Ba Đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Sau 2 ngày kêu gọi, hơn 20 tấn lương thực, thực phẩm bao gồm: Gạo, thịt, lạc, trứng, rau, củ, quả, măng khô, miến dong… là sản phẩm nông nghiệp do người dân trên địa bàn sản xuất đã được tập kết về trung tâm huyện. Toàn bộ số hàng hóa được kiểm tra, phân loại, đóng gói cẩn thận, hút chân không đối với thực phẩm tươi sống, bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và vận chuyển về quận Ba Đình, kịp thời hỗ trợ người dân và các khu cách ly tập trung đang gặp khó khăn về nguồn thực phẩm tươi do một số chợ dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Huyện Vị Xuyên tiếp nhận lương thực, thực phẩm do người dân quyên góp hỗ trợ cho quận Ba Đình.

Huyện Vị Xuyên và quận Ba Đình là 2 đơn vị kết nghĩa; những năm qua, 2 địa phương luôn đoàn kết, thường xuyên trao đổi, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế và các hoạt động an sinh xã hội.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN