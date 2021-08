Người đàn ông bị nước cuốn trôi trong lúc tìm cách cẩu kéo ô tô qua cầu tràn

BHG - Vừa qua, Công an huyện Bắc Mê phối hợp với chính quyền địa phương xã Minh Ngọc đã tìm thấy và trục vớt thành công thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi trong lúc tìm cách cẩu kéo xe ô tô qua cầu tràn.

Lực lượng chức năng huyện Bắc Mê tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15.8, Công an huyện Bắc Mê nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại Km11 đường liên xã Minh Ngọc - Thượng Tân thuộc thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê xảy ra 1 vụ tai nạn thương tâm. Xe ô tô mang BKS: 23C – 040.08 do tài xế Nguyễn Văn Lập (sinh năm 1982) có hộ khẩu thường trú tại thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang điều khiển đi hướng từ xã Thượng Tân đi xã Minh Ngọc, đến Km11 thuộc thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc qua cầu tràn, do trời mưa to, nước ngập lên trên mặt cầu, chiếc xe đã bị chệch bánh trước bên lái ra khỏi lòng đường. Trong quá tìm cách cẩu kéo phương tiện, ông Nguyễn Văn Lập bị nước lũ cuốn trôi. Vụ tai nạn khiến xe ô tô bị hư hỏng nặng, ông Nguyễn Văn Lập mất tích. Đến chiều ngày 16.8, thi thể của ông Lập đã được lực lượng chức năng địa phương tìm thấy, trục vớt và bàn giao về cho gia đình.

Được biết, tại địa điểm trên, mùa mưa lũ hàng năm thường xảy ra ngập lụt và những vụ tai nạn thương tâm. Ban An toàn giao thông huyện, ngành chức năng cần cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ ngập lụt, nguy hiểm để người dân được biết và phòng tránh.

Tin: Giang Nam