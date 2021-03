Hội nghị người lao động Công ty Điện lực Hà Giang năm 2021

BHG - Ngày 23.3, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Dự hội nghị có đông đảo cán bộ, công nhân viên và người lao động từ các đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang và các đơn vị trực thuộc ký kết đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021.

Công ty Điện lực Hà Giang hiện có tổng 695 cán bộ công nhân viên, với bộ máy tổ chức gồm 12 phòng ban chuyên môn, 10 Điện lực huyện, thành phố và Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Giang. Năm 2020, Công ty Điện lực Hà Giang đã cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh. Công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được Công ty chú trọng và đặt lên hàng đầu; việc trả tiền lương, tiền công của Công ty Điện lực Hà Giang được thực hiện theo nguyên tắc phân phối lao động, đảm bảo thu nhập bình quân đạt 17 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện đúng quy định với người lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Ngoài việc thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Công ty còn vận động người lao động làm tốt các công tác an sinh xã hội, như: Hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tích cực hưởng ứng các hoạt động vì người nghèo theo lời kêu gọi của MTTQ tỉnh; Ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Tại Hội nghị, người lao động đã đề xuất các ý kiến xoay quanh công tác lao động, tiền lương, áp dụng chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động và được Ban lãnh đạo Công ty trao đổi thẳng thắn, phù hợp với thực tế công tác, đảm bảo tốt nhất quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Nằm trong khuôn khổ hội nghị, Công ty Điện lực Hà Giang đã thực hiện Lễ phát động “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021” với chủ đề: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động - tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động. Tại hội nghị, Công ty Điện lực đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; nhiều tổ chức, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giấy khen của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ