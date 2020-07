Prudential tri ân 15 năm gắn bó cùng khách hàng

BHG - Chiều 25.7, tại khách sạn Phoenix, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam chi nhánh Hà Giang (Prudential Hà Giang) tổ chức Chương trình Tri ân 15 năm gắn bó cùng khách hàng. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, đông đảo khách hàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và lãnh đạo Prudential Hà Giang trao học bổng cho đại diện của các e học sinh nghèo

Prudential là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thế giới, với trên 173 năm kinh nghiệm hoạt động ở nhiều quốc gia, khu vực. Tại Việt Nam, Prudential đã hoạt động 20 năm, phục vụ hàng triệu khách hàng và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại thị trường. Trên địa bàn tỉnh ta, Prudentail chính thức hoạt động từ năm 2009, đến nay đã có trên 5.000 khách hàng tin dùng các dịch vụ bảo hiểm của Prudential. Hiện, Prudential đang triển khai các gói dịch vụ: Đầu tư linh hoạt; chủ động cuộc sống; bảo vệ tối ưu; hành trang vui khỏe; khởi đầu vững chắc. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Prudential Hà Giang thường xuyên có các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh như: Xây dựng điểm trường, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà hộ nghèo, đối tượng chính sách, hỗ trợ các thiết bị y tế, giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Prudential Hà Giang đạt được trong thời gia qua, góp phần vào sự phát triển KT – XH chung của tỉnh; giúp bảo vệ tài chính cho nhiều gia đình. Hà Giang là tỉnh còn nhiều khó khăn, hiện tỉnh đang triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hiệu quả, ý nghĩa. Việc Prudential Hà Giang thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, các em học sinh có thêm điều kiện học tập tốt hơn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý mong muốn Prudential Hà Giang ngày càng lớn mạnh, tiếp tục có thêm nhiều khách hàng được bảo vệ tài chính, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển KT – XH của tỉnh và tiếp tục triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hôi thiết thực, ý nghĩa.

Tại Chương trình, Prudential Hà Giang đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi nhằm chia sẻ, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN