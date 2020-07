Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chang nói đi đôi với làm

BHG - “Để bà con tin và làm theo thì mình phải là người đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động; đã nói được thì phải làm được, luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của bà con, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí thì công việc khó cũng thành dễ”. Đó là những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Thức (sinh 1983), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chang, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chang Nguyễn Văn Thức (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với người dân trong thôn.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, anh Thức trở về quê hương, tích cực phát triển kinh tế gia đình. Năm 2015, anh tham gia công tác tại xã Việt Lâm với vai trò cán bộ dân tộc tôn giáo. Từ 2017 đến nay, anh đảm nhiệm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chang, xã Việt Lâm. Với vai trò người đứng đầu, anh luôn xác định yếu tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ là đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Anh Thức cho biết: “Chi bộ sinh hoạt theo chuyên đề hàng tháng. Tại các buổi sinh hoạt, Chi bộ thường xuyên truyền tải các thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của xã, thôn tới đảng viên; đánh giá cụ thể việc hoàn thành nhiệm vụ của các đảng viên hằng tháng; nêu cao tinh thần dân chủ để các đảng viên cùng thảo luận ý kiến về các vấn đề của chi bộ, của thôn. Cuối buổi sinh hoạt có sự phân công công việc cụ thể cho từng đảng viên”.

Thôn Chang là thôn đi đầu trong sản xuất nông nghiệp của xã Việt Lâm với 129 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày. Toàn thôn có hơn 123 ha đất tự nhiên, trong đó, đất nông nghiệp 58,5 ha, đất lâm nghiệp chiếm 39 ha. Tháng 12.2015, HTX sản xuất và dịch vụ nông, lâm nghiệp thôn Chang được thành lập theo mô hình HTX toàn thôn (HTX kiểu mới) với 3 tổ sản xuất. HTX vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các hộ thành viên phát triển kinh tế, vừa làm nhiệm vụ của bộ máy lãnh đạo quản lý thôn, bảo đảm các vấn đề môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự xã hội… Anh Thức hiện đang đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ dịch vụ cây giống trong HTX. Anh Thức cho hay: “Dưới sự điều hành của Hội đồng quản lý thôn, công tác sản xuất nông, lâm nghiệp được quan tâm thường xuyên, người dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới như sản xuất và cung ứng giống cây trồng nông, lâm nghiệp chất lượng cao, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ; thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo phát triển đàn gia súc; triển khai các mô hình sản xuất mới. Mỗi năm, HTX sản xuất và cung ứng ra thị trường trên 10 vạn cây giống lâm nghiệp các loại, đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất như J02, ĐS1, ĐS3… Doanh thu đạt 42 triệu đồng/vụ. Đến nay toàn thôn Chang có trên 20 hộ phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm từ 20 con trở lên, chăn nuôi gia cầm từ 100 con trở lên. Thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,5% (giảm được 4 hộ năm 2019), tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo, giữ vững”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Việt Lâm, cho biết: “Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn khi tuổi đời còn trẻ, đồng chí Nguyễn Văn Thức rất nhiệt tình, tâm huyết với công việc được cấp uỷ, chính quyền giao phó. Chi bộ thôn Chang nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, HTX toàn thôn hoạt động ổn định, có hiệu quả, đời sống của người dân thôn Chang ngày càng được nâng lên”.

Bài, ảnh: YẾN VŨ