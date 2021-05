Chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống

BHG - Xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, cùng với việc nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp để chủ động, sẵn sàng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại thành phố Hà Giang tháng 7.2020.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, cùng với sự tuyên truyền, vận động của cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, người dân đã ý thức được việc phòng, chống mưa lũ. Để chủ động phòng, chống thiên tai, gia đình chị Nguyễn Thu Trang ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đang tích cực tu sửa, gia cố nhà cửa và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn. Chị Trang chia sẻ: “Gia đình tôi đã phải chịu thiệt hại của trận lụt lịch sử tháng 7.2020, do bất ngờ và nước lên nhanh, cộng với sạt lở nên không kịp di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, bị thiệt hại vài chục triệu đồng. Rút kinh nghiệm, năm nay gia đình tôi theo dõi sát sao dự báo thời tiết, chủ động kê hàng hóa lên cao, hạn chế nhập nhiều hàng và chủ động đưa vật dụng trong nhà lên vị trí an toàn.

Những ngày này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đang tích cực chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Rà soát, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch chi tiết, cụ thể trong phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão. Bên cạnh đó, huy động các lực lượng tình nguyện, xung kích… chuẩn bị phương tiện sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra. Mặt khác, thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về việc ứng phó với thiên tai đến từng thôn, bản, nhất là đối với các hộ dân đang sinh sống, sản xuất tại các khu vực xung yếu; rà soát các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn, điều động lực lượng đến giúp đỡ khi có thiên tai.

Đại tá Nguyễn Đình Chung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Do địa hình đồi núi dốc, vào mùa mưa bão thường xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở đặc biệt là tại các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, thành phố Hà Giang. Không thụ động, ngay từ đầu mùa mưa Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đã chủ động xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, tổ chức tập huấn, diễn tập cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ. Các trang bị, phương tiện làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn được đầu tư, sửa chữa, giữ gìn, bảo quản tốt, đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ; các đơn vị làm tốt công tác huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn; bồi dưỡng về hình thức, nội dung, phương pháp dân vận cho cán bộ, chiến sĩ. Tập trung huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn bảo đảm yêu cầu cơ động nhanh, sử dụng thành thạo các trang bị, phương tiện; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các tình huống. Quá trình huấn luyện, luyện tập các đơn vị chú trọng việc lồng ghép giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng, củng cố lập trường, bản lĩnh, nâng cao nhận thức, định hướng quan điểm cách mạng, kể cả khả năng tham gia hòa giải những mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tại chỗ để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài việc chuẩn bị các kế hoạch, phương án, phương tiện phòng, chống bão lũ, trong huấn luyện, luyện tập, chỉ huy các đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với sở trường, thế mạnh của từng cán bộ, chiến sĩ. Người giỏi bơi được phân công nhiệm vụ ở bộ phận dưới nước; người biết leo trèo được phân công ở bộ phận cứu hộ trên cao; người khỏe mạnh được phân công ở bộ phận bốc xếp, vận chuyển đồ đạc nặng... Điều quan trọng nhất của mọi cán bộ, chiến sĩ là khả năng cơ động nhanh, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, bất chấp khó khăn, nguy hiểm sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ , cứu nạn vì tính mạng và tài sản của nhân dân.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương, cùng với ý thức chủ động phòng, chống lụt bão của người dân, tin tưởng rằng mùa mưa bão năm nay sẽ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Bài, ảnh: Cẩm Lê