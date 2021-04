Nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố

BHG - Thức ăn đường phố từ lâu vẫn là 1 trong những vấn đề nan giải, đáng lưu tâm; trong xã hội phát triển ngày nay, các món ăn cũng đa dạng, với nhiều mẫu mã bắt mắt. Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) luôn được xem là điều khó trong khâu kiểm soát từ nguồn gốc, cách chế biến để đem lại sự yên tâm cho người sử dụng.

Đồ ăn chế biến sẵn được treo, bày không có tủ kính, không đảm bảo VSATTP ngay trước cổng chợ thành phố Hà Giang.

Các hộ kinh doanh thực phẩm đường phố bán đa dạng các loại sản phẩm đồ ăn, từ những món ăn truyền thống đến những món ăn theo xu hướng của giới ẩm thực như: Lạp sườn, vịt quay, giò chả… không được bảo quản trong tủ kính. Đường sá nhiều bụi bặm, cống rãnh có thể sinh sôi vi khuẩn, bám vào đồ ăn chín bán sẵn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Vân, tổ 8, phường Trần Phú tâm tình: Vòng xoáy công việc bộn bề ngày nay khiến chúng ta ít có thời gian vào bếp, chế biến món ăn cho gia đình; các thực phẩm chế biến sẵn giúp khỏa lấp được khối lượng thời gian hạn hẹp, để có thời gian nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc. Nhưng bên cạnh đó, cũng là hệ lụy khôn lường khi các sản phẩm đồ ăn được chế biến bằng phương pháp thủ công, cho thêm nhiều chất phụ gia, hóa phẩm; đa số người chế biến đồ ăn sẵn không có chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra, còn 1 vấn đề cần lưu tâm khi các hộ kinh doanh hàng ăn, bán dọc các tuyến đường, khu vực gần chợ chưa đáp ứng đủ các tiêu chí đảm bảo VSATTP, vẫn để tình trạng không che chắn, bảo quản đồ ăn cẩn thận, dễ bị vi khuẩn, khói bụi gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng. Tôi mong các ngành chức năng cần có những biện pháp cứng rắn, hiệu quả hơn nữa, để các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo tiêu chí về VSATTP, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

Các đồ ăn đóng hộp xuất xứ từ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt, bày bán tại chợ phường Minh Khai (thành phố Hà Giang).

Ngay cả những đồ ăn khô, đóng hộp như: Đậu xị, chân gà muối chua, mực viên tẩm bột không có nguồn gốc; thành phần nhiều phụ gia, phẩm màu, chất bảo quản; không có tem mác, nhãn phụ tiếng Việt, hạn sử dụng ghi mập mờ khó nhìn... Chúng ta nên hạn chế sử dụng các sản phẩm không rõ nguyên liệu, xuất xứ, nên sử dụng các đồ ăn được sản xuất, đóng gói tại Việt Nam với chất lượng đảm bảo, độ an toàn cao, các thông số chi tiết về thành phần nguyên liệu; ngày, tháng sản xuất; hạn sử dụng rõ ràng. Chị Trần Mai Liên, tổ 6, phường Ngọc Hà chia sẻ: Tôi luôn lựa chọn các sản phẩm sạch, không có chất bảo quản, có nguồn gốc trong nước; đảm bảo an toàn cho sức khỏe các thành viên trong gia đình. Thường các sản phẩm đồ ăn đóng hộp có nguồn gốc nhập khẩu từ Trung Quốc, giá thành rẻ chỉ bằng 1 nửa so với cùng chủng loại của Việt Nam sản xuất, nên thường thu hút được lượng lớn người tiêu dùng sử dụng. Nhưng khi thực khách trải nghiệm sản phẩm trong nước và nước bạn Trung Quốc sản xuất, mới nhận thấy được sự khác biệt rõ ràng về hương vị, nguồn gốc và sự an toàn sức khỏe. Tôi mong chị em hãy tìm hiểu, lựa chọn kỹ càng các thực phẩm sử dụng trong gia đình; luôn cố gắng trở thành người mua hàng thông thái, mang lại an toàn cho mình và những người thân.

Đồ ăn vặt được bày bán ngay ngoài đường chính gần cổng chợ thành phố Hà Giang.

VSATTP đang là vấn đề trở lên cấp thiết, chúng ta cần phải trách nhiệm với chính mình, những người xung quanh để không xảy ra tình trạng thực phẩm bẩn len lỏi vào từng bữa ăn hàng ngày của gia đình. Mỗi người kinh doanh nên tự nâng cao trách nhiệm với xã hội về đạo đức nghề nghiệp, không nên vì lợi ích trước mắt của bản thân mà mang lại niềm đau cho mọi người xung quanh; cố gắng vì sức khỏe của cộng động, bỏ bớt lợi nhuận để trở thành những đầu mối cung cấp thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Bài, ảnh: THÁI KHANG