Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong CAND

BHG - Ngày 29.4, Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các địa phương tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Hội nghị đã phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19; cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh trên thế giới, khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Tập huấn các nội dung, phương pháp truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-Cov-2 dương tính; quy trình giám sát, công tác điều tra, phát hiện nguồn lây nhiễm; truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ hoặc ca bệnh xác định; kỹ năng giám sát y tế, giám sát cách ly tại nhà… Qua đó kịp thời bổ sung kiến thức, kỹ năng cơ bản cho lực lượng chủ chốt trực tiếp chỉ đạo và tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân (Công an tỉnh)