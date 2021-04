Siết chặt phòng, chống dịch Covid - 19

BHG - Với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh đang được siết chặt trở lại khi tình hình dịch bệnh trên thế giới, đặc biệt tại các nước có chung đường biên giới với nước ta diễn biến phức tạp và lây lan diện rộng.

Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Minh (thành phố Hà Giang) được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và khai báo y tế đầy đủ. Ảnh: BIỆN LUÂN

Bệnh viện Đa khoa Đức Minh có quy mô 80 giường bệnh. Mỗi ngày, bệnh viện đón trên 160 lượt người đến khám và có trên 80 người điều trị nội trú. Bác sỹ Trần Hoài Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Minh chia sẻ: “Bên cạnh đảm bảo công tác chuyên môn về khám, chữa bệnh, bệnh viện đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường phòng, chống dịch Covid – 19: Duy trì chốt kiểm dịch ngay từ cổng bệnh viện, mọi người đến khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn, khai báo y tế và yêu cầu đeo khẩu trang. Người nhà bệnh nhân được cấp thẻ ra vào, bệnh nhân đến chờ khám đảm bảo giữ đúng khoảng cách. Bệnh viện tiến hành khám sàng lọc từ đầu, đối với các bệnh nhân có biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh Covid – 19 sẽ được khám và điều trị bằng lối đi riêng; các khoa, phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát bệnh nhân và người nhà không ra khỏi bệnh viện; đội ngũ bác sỹ, nhân viên thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho các bệnh nhân; trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch được trang bị đầy đủ; bệnh viện được Sở Y tế chấm điểm đạt tiêu chuẩn theo bộ tiêu chí bệnh viện an toàn của bộ Y tế”.

Cùng với Bệnh viện Đa khoa Đức Minh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện tuyến huyện đều tiếp tục duy trì đội điều trị cơ động, bố trí khu cách ly, rà soát vật tư, trang thiết bị, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh duy trì xét nghiệm sàng lọc Covid - 19 bằng kỹ thuật RT-PCR. Các cơ sở y tế trên toàn tỉnh đang triển khai tiêm phòng vắc xin Covid – 19 đợt 2 với 10.000 liều. Đối tượng tiếp tục được ưu tiên tiêm phòng vắc xin gồm: Người làm việc trong cơ sở y tế chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1; thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ; tổ Covid-19 dựa vào cộng đồng; phóng viên, tình nguyện viên; lực lượng quân đội, công an địa phương tham gia phòng, chống dịch.

Là tỉnh có đường biên dài tiếp giáp nước bạn Trung Quốc, với nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Hiện nay, tình trạng công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng duy trì các chốt kiểm soát cố định, tổ cơ động phòng, chống dịch Covid – 19 thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên toàn tuyến biên giới. Tại các cửa khẩu, áp dụng khai báo y tế cho tất cả người nhập cảnh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ 100% người nhập cảnh qua hệ thống máy soi thân nhiệt từ xa và máy đo nhiệt độ cầm tay; phun khử trùng môi trường toàn bộ khu vực cửa khẩu, các phương tiện qua lại.

Sau thời gian dịch Covid - 19 trong nước được kiểm soát, khách du lịch đến tỉnh đã tăng trở lại. Tổng số khách du lịch đến tỉnh trong quý 1 đạt 352.623 lượt người, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lượng khách du lịch đến tỉnh tiếp tục tăng cao. Để đảm bảo điểm đến du lịch an toàn, ngành chức năng, các địa phương, đặc biệt là các cơ sở lưu trú cũng đang ráo riết triển khai các giải pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho du khách và phục hồi kinh doanh. Anh Đỗ Ngọc Linh, quản lý khách sạn Royal (thành phố Hà Giang) cho biết: Hiện, khách sạn đã sẵn sàng đón khách trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Hàng ngày nhân viên khách sạn đều khử khuẩn toàn bộ phòng nghỉ, các bề mặt tiếp xúc, thang máy; chuẩn bị sẵn dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế cho du khách; lấy thông tin lịch trình di chuyển của du khách; nhắc nhở du khách sát khuẩn tay và đeo khẩu trang khi ra vào khách sạn”.

Việc chủ quan, lờ là đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới rơi vào thảm kịch Covid – 19 khó kiểm soát; đó thực sự là bài học xương máu cho công tác phòng, chống dịch bệnh toàn cầu. Vì vậy, mặc dù dịch bệnh trong nước cơ bản đang được kiểm soát; các ca lây nhiễm mới đều được cánh ly ngay sau khi nhập cảnh, nhưng các ngành, cấp, cả hệ thống chính trị và người dân cần tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, cảnh giác trước dịch bệnh để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch bệnh của đất nước thời gian qua; đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và cộng đồng.

Biện Luân