Cảnh sát giao thông sử dụng ống thổi đo nồng độ cồn một lần để phòng dịch

BHG - Thực hiện công điện của Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an, lực lượng CSGT, Công an tỉnh đã triển khai sử dụng ống thổi đo nồng độ cồn một lần để phòng, chống lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT, Công an tỉnh sử dụng ống thổi một lần để đo nồng độ cồn.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ áp dụng phương pháp duy nhất là dùng ống thổi định lượng một lần để xác định nồng độ cồn của người tham gia giao thông nhằm phòng, chống lây nhiễm virus Corona. Ống thổi chỉ dùng 1 lần/lượt kiểm tra, sau đó được thu gom và xử lý theo quy định của Bộ Y tế; các phương tiện, máy móc được tiệt trùng. Các cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ này được trang bị khẩu trang và vật tư y tế cần thiết để đảm bảo an toàn.

Mặt khác, để kịp thời phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh đã thành lập nhiều điểm phát khẩu trang y tế miễn phí kết hợp với tuyên truyền cho người tham gia giao thông về virus Corona. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp chở người nhập cảnh, người có biểu hiện nhiễm bệnh để cơ quan y tế cách ly; xây dựng lực lượng thường trực sẵn sàng phối hợp khi cần…

Tin, ảnh: PHẠM HOAN