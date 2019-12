Bắt đối tượng cướp tài sản sau 9 giờ gây án

BHG - Hồi 18h ngày 30.12, Công an huyện Bắc Quang đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản xảy ra trước đó trên địa bàn huyện.

Đối tượng Trần Trung Dũng cùng tang vật

Đối tượng là Trần Trung Dũng, 21 tuổi, thường trú tại xã Phương Thịnh, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; tạm trú tại thôn Khuổi Niếng, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang. Trước đó hồi 9h cùng ngày, Công an huyện Bắc Quang tiếp nhận tin báo từ Công an thị trấn Vĩnh Tuy về việc bà Bùi Thị Nhâm, 54 tuổi, trú tại tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang trong quá trình đi xe đạp từ nhà lên Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Tuy, Bắc Quang để gửi tiền thì bị 1 đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Airblade màu đỏ (không rõ biển số) đi hướng Tuyên Quang - Hà Giang cướp giật 1 túi sách treo ở xe đạp, bên trong có 51 triệu đồng rồi bỏ chạy theo hướng Tuyên Quang - Hà Giang.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h cùng ngày Công an huyện Bắc Quang đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp trên, đồng thời thu giữ vật chứng là số tiền 51 triệu đồng. Sau khi cướp, đối tượng đem số tiền về chôn dấu tại vườn phía sau nhà. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bắc Quang tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Trung Thực – Xuân Thái