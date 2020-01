Công an phường Nguyễn Trãi bắt gọn đối tượng bị truy nã

BHG - Sáng 29.1, Công an phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1999, dân tộc Tày, thường trú tại thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê. Đây là đối tượng đang có yêu cầu truy nã của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Giang.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại Công an phường Nguyễn Trãi

Trước đó tháng 12.2019, đối tượng Hiếu đã tham gia một vụ trộm cắp vật liệu xây dựng tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang. Ngày 6.12.2019, Nguyễn Văn Hiếu bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Giang xử phạt 7 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, nhưng Hiếu đã không chấp hành án phạt mà bỏ trốn.

Thực hiện phát động cao điểm trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Hà Giang dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý. Qua công tác nắm tình hình, quản lý, rà soát địa bàn Công an phường Nguyễn Trãi phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hiếu xuất hiện tại tổ 11, phường Nguyễn Trãi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Nguyễn Trãi đã bắt được đối tượng Hiếu. Ngay sau đó đã bàn giao đối tượng Hiếu cho Đội Thi hành án dân sự, Công an thành phố Hà Giang xử lý.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến