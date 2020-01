Xuân 2020- Khi những bông hoa đào, hoa mai khoe sắc dưới nắng vàng nhẹ, những người con xa quê tất bật hoàn thành công việc để trở về đoàn tụ, sum vầy với gia đình, người thân bên bếp hồng rực lửa, nồi bánh chưng nóng hổi. Thế nhưng với những chiến sĩ công an, các anh phải gói gém tình cảm của riêng mình trong phút giao thừa lặng lẽ để canh giữ bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Quang Bình triển khai nhiệm vụ bảo vệ ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.

Thượng tá Vương Đức Tho, Trưởng Công an huyện Quang Bình cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân, cũng như mọi năm, Công an huyện đã lên kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự (ANTT) cho nhân dân vui Tết. Đặc biệt, là bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng; tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Dù có đôi chút bồi hồi, xao xuyến, hơn ai hết, chúng tôi mong muốn, nhân dân được vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc thật sự đầm ấm, vui tươi”.

Đội Cảnh sát giao thông túc trực đảm bảo ATGT.

Trong không khí rộn ràng, hân hoan chào đón Tết Canh Tý 2020, từ sáng sớm, phòng làm việc của các đội nghiệp vụ Công an huyện chỉ còn một số cán bộ, hầu hết anh em chiến sĩ đã tỏa xuống các địa bàn để canh gác, tuần tra đảm bảo ANTT, ATGT. “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, đó là khẩu hiệu, nhiệm vụ cao cả của lực lượng công an và tinh thần ấy càng được nêu cao mỗi độ Tết đến, Xuân về, bởi trước, trong và sau Tết là thời điểm các loại tội phạm tăng cường hoạt động. Điều đó đồng nghĩa với việc bước vào cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các chiến sĩ phải làm việc cường độ cao hơn. Trung tá Nông Đức Hạnh, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp bày tỏ: “Mấy năm rồi, tôi chưa được đón giao thừa bên gia đình, công việc âm thầm, vất vả nhưng thiệt thòi đó được bù đắp khi nhân dân được hưởng một cái Tết trọn vẹn”.

Trên các tuyến đường, Đội Cảnh sát giao thông phải căng mình với công việc, giữ cho mạch máu giao thông thông suốt. Dù không được quây quần cùng người thân, nhưng các anh luôn cảm thấy tự hào vì đã đóng góp một phần công sức tô điểm cho mùa Xuân tươi đẹp hơn. Đại uý Phùng Anh Bắc, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông chia sẻ: “Chúng tôi chia thành các tổ trực, bất kể ngày hay đêm, nhất là trong những ngày Tết, các chiến sĩ phải có mặt ở các khu vực trọng điểm, nơi diễn ra lễ hội để đảm bảo ATGT. Ngày Tết, phương tiện lưu thông nhiều nên người dân cần nghiêm túc chấp hành tốt Luật Giao thông, giữ an toàn cho chính mình và những người xung quanh”.

Tiếng nói, tiếng cười rộn vang hòa nhịp cùng hương Xuân, bằng mưu trí, sáng tạo và lòng dũng cảm, các chiến sĩ Công an huyện Quang Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Bài, ảnh: HẠ HÒA