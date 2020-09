Vị Xuyên phát triển nông nghiệp an toàn

BHG - Phát huy lợi thế của địa phương, hướng tới nền nông nghiệp an toàn; những năm qua, huyện Vị Xuyên đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Bằng những cách làm cụ thể, đến nay, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình sản xuất chất lượng, mang lại giá trị kinh tế cao.

Thành viên HTX Tân Đức, xã Đạo Đức chăm sóc vườn dưa lưới.

Từ việc xây dựng các sản phẩm nông sản an toàn, huyện đã có nhiều mô hình sản xuất rau, quả hàng hóa theo quy trình VietGAP. Đến nay, toàn huyện có 2,79 ha rau gieo trồng trong nhà lưới như: Dưa các loại, cà chua, rau thủy canh, rau trái vụ; có 90,1 ha cam VietGAP; 418 ha chè VietGAP; duy trì thực hiện 63 cánh đồng mẫu 5 cùng với tổng diện tích 434,08 ha/2.100 hộ tham gia.

Được thành lập năm 2015, HTX Trồng rau an toàn Tân Đức, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) do chị Đặng Thị Hiền làm Giám đốc có 24 hộ tham gia. Đây là mô hình được cơ giới hóa 100%, áp dụng quy trình sản xuất an toàn nghiêm ngặt. Theo chia sẻ của Giám đốc HTX, từ việc lấy mẫu đất, nước tưới tiêu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không chứa tạp chất, đảm bảo đúng quy trình sản xuất. Phân bón cho rau chủ yếu bằng phân hữu cơ và phân chuồng đã qua xử lý, đảm bảo tiêu chuẩn rau sạch không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy, các sản phẩm của HTX luôn được nhân dân tin dùng.

Để thúc đẩy phát triển sản xuất các mặt hàng nông sản theo hướng an toàn và bền vững, UBND huyện đã triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, nhân dân ứng dụng KHKT vào sản xuất, tham gia tập huấn kỹ thuật canh tác, nâng cao kiến thức sản xuất an toàn. Đồng thời, nhân rộng các mô hình sản xuất trong nhà lưới, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện nghiêm túc việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất trong sản xuất và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

Song song với đó, liên kết với các doanh nghiệp, HTX tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn cho người dân. Hiện, tại hai xã Linh Hồ và Trung Thành đã liên kết với Công ty Thủy Vĩnh Bảo trồng mía xuất khẩu với diện tích 97,66 ha; tổ chức phiên chợ giao lưu các sản phẩm nông sản, làng nghề và khai trương Trung tâm giao dịch, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản.

Bằng những việc làm thiết thực, nhận thức của người dân về việc sản xuất, chế biến nông sản an toàn đã được nâng lên. Qua đó, chất lượng sản phẩm nông sản được nâng lên rõ rệt. Năm 2020, huyện Vị Xuyên đăng ký 44 sản phẩm OCOP và sản phẩm Hồng trà cổ đại của HTX Hữu Nghị đã đạt tiêu chuẩn 4 sao; Phổ nhĩ trà của HTX Hữu Nghị; Dưa lưới của HTX Tân Đức đạt tiêu chuẩn 2 sao.

Để các sản phẩm của huyện có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và hướng đến xây dựng nền nông nghiệp an toàn, bền vững; thời gian tới, cùng với việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình sản xuất, chế biến nông sản; huyện tiếp tục tăng cường các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Quan tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, phát triển ngành dịch vụ trong nông nghiệp...

Bài, ảnh: Nguyễn Ngân