Agribank Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2020

BHG - Ngày 15.2, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Giang (Agribank Hà Giang) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động, tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hà Giang; lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2019, bám sát các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Chính phủ, NHNN theo hướng chủ động, linh hoạt, Agribank Hà Giang đã đẩy mạnh các chương trình tín dụng, mang lại hiệu quả thiết thực, là động lực phát triển KT-XH địa phương. Tích cực phối hợp với chính quyền, các hội, đoàn thể đẩy mạnh cho vay qua các tổ, nhóm; mở rộng triển khai “Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp” góp phần đẩy lùi “Tín dụng đen”. Chú trọng triển khai các dịch vụ mới, tiện ích đến khách hàng, đổi mới công tác tiếp thị khách hàng, đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công,… Kết quả, trong năm 2019, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương (bao gồm cả ngoại tệ quy đổi) đạt 4.715 tỷ, tăng 17,1%; tổng dư nợ nội tệ đạt 5.603 tỷ, tăng 13,3%. Chỉ tiêu nguồn vốn đạt 103,8%; doanh thu phí dịch vụ đạt 102%; chỉ tiêu dự nợ xấu nội bảng giảm so với đầu năm 1,7 tỷ; chỉ tiêu thu – chi (chưa lương) đạt 109,4%; dư nợ so với đầu năm tăng 657 tỷ, tỷ lệ tăng 13,3%; thu nợ sau xử lý đạt 94,4%.... Bên cạnh đó, các chương trình đầu tư tín dụng theo các chính sách ưu đãi, công tác an sinh xã hội cũng được Agribank Hà Giang chú trọng thực hiện.

Lãnh đạo Agribank khen thưởng cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn, phòng giao dịch các huyện đã thảo luận, đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2019 và thống nhất những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2020. Cụ thể: Phấn đấu đưa tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng từ 9 – 11%; nợ xấu nội bảng không tăng so với đầu năm; thực hiện mục tiêu thu hồi tối thiểu 30%/Dư nợ sau xử lý có khả năng thu hồi; tổng doanh thu phí dịch vụ tăng từ 16-18%; 100% chi nhánh kinh doanh có lãi và tăng trưởng so với năm trước,…

Tại hội nghị, lãnh đạo Agribank Hà Giang đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể, đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Tin, ảnh: My Ly