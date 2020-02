Hợp tác xã Hải Khang sản xuất gắn với chuỗi giá trị

BHG - Được thành lập năm 2007 với 7 thành viên, số vốn ban đầu 1 tỷ đồng; đến nay, HTX Hải Khang là một trong những đơn vị tiên phong của huyện Bắc Quang triển khai mô hình sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thực phẩm theo mô hình khép kín.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm của HTX Hải Khang.

Từ thực tiễn hoạt động, Ban Giám đốc HTX Hải Khang đã nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng luôn hướng tới sử dụng những sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn, chất lượng từ thực phẩm, nông sản,… nên đã chú trọng tập trung đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm gắn với chuỗi giá trị nhằm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, an toàn nhất. Có định hướng phát triển phù hợp với xu thế thị trường, có phương án sản xuất, kinh doanh được xây dựng bài bản và được các cơ quan chức năng từ tỉnh đến huyện ủng hộ, nên HTX đã đầu tư hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn đen bản địa 1.200m2 trên tổng diện tích 2 ha; diện tích còn lại, HTX đầu tư chăn nuôi trâu, bò, ngựa, gà. Chị Nguyễn Thị Khang, Giám đốc HTX cho biết: Để đàn gia súc, gia cầm tránh bị dịch bệnh, HTX đã đầu tư con giống tốt phương pháp chăn nuôi, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cũng phải đảm bảo các yếu tố an toàn, như: Không dùng các loại thức ăn công nghiệp, hooc môn tăng trưởng, thuốc kháng sinh vì sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm. Ngoài các yếu tố thực phẩm sạch, HTX còn đầu tư trang thiết bị, máy móc, phương tiện sản xuất, như: Máy xay thịt làm giò, chả với công suất từ nhỏ đến lớn; máy sấy thực phẩm, tủ bảo ôn với số tiền 300 triệu đồng… Các sản phẩm chính của HTX hiện nay gồm 13 sản phẩm tiêu biểu, như: Các loại giò (giò lợn, bò, ngựa, gà), chả, xúc xích, dăm bông, chân giò hun khói, lạp sườn, thịt treo gác bếp, thịt gà muối, nem chua, bánh chưng, thịt trâu, bò khô,… sản phẩm của HTX đến nay đã được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng; hiện, HTX đang cung cấp thực phẩm tươi sống cho 5 trường học trên địa bàn huyện và cung cấp các sản phẩm chế biến cho nhiều nhà hàng, khách sạn, các chợ trên địa bàn huyện Bắc Quang và thành phố Hà Giang; ngoài ra, HTX còn có gian hàng giới thiệu sản phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, và gian hàng trưng bày các sản phẩm của HTX tại Liên minh HTX tỉnh. Tại cuộc thi đánh giá phân hạng sản phẩm năm 2019 (OCOP Product Champion) sản phẩm của HTX gồm: Xúc xích đặc biệt, lạp sườn lợn đen gác bếp, thịt treo lợn đen gác bếp đạt tiêu chuẩn 4 sao; gà đồi muối hong khói đạt 3 sao.

Năm 2019, doanh thu của HTX đạt 14 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,5 tỷ đồng; lương bình quân của thành viên HTX đạt từ 6 đến 9 triệu đồng/người/tháng, tổng nguồn vốn hoạt động tăng lên 3,5 tỷ đồng, số thành viên HTX tăng lên 12 người và 15 lao động có việc làm ổn định. Có được kết quả trên, ngoài sự năng động của các thành viên HĐQT HTX, thì hiệu quả của các chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh và của huyện cũng đã được phát huy. Hiện tại, HTX Hải Khang đang tích cực đầu tư mở rộng hệ thống chuồng trại và tăng đàn gia súc, gia cầm theo phương thức phát triển chăn nuôi gắn với sản xuất, chế biến theo chuỗi giá giá trị sản phẩm; đầu tư nâng cấp máy móc, kho đông lạnh vô trùng, nhà giết mổ đảm bảo các yếu tố về môi trường nhằm đáp ứng lượng thực phẩm đưa vào các siêu thị lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Mở rộng liên kết với nhiều hộ dân trên địa bàn có mô hình trồng rau an toàn theo chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp của huyện; liên kết với các HTX và các hộ dân trồng rau an toàn tại xã quyết Tiến (Quản Bạ) nhằm đẩy mạnh sản xuất và liên kết tiêu thụ các sản phẩm rau sạch ra thị trường.

Với phương châm hoạt động: Phấn đấu mang lại niềm tin cho người tiêu dùng bằng những sản phẩm an toàn, chất lượng; liên kết các thành viên, các HTX cùng nhau xây dựng mô hình HTX sản xuất tập trung, quy mô, chất lượng sẽ tạo nên các kênh tiêu thụ ổn định đối với các sản phẩm chủ lực… tạo ra những sản phẩm tiêu gắn với chuỗi giá trị là định hướng phát triển bền vững của HTX Hải Khang.

Bài, ảnh: ĐỨC CƯỜNG