BHG - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Huyện ủy Xín Mần triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, trong đó chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thúc đẩy phong trào thi đua trong thế hệ trẻ.

Đoàn viên, thanh niên thị trấn Cốc Pài phát khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân. Ảnh: VĂN LONG

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với thế hệ trẻ, BTV Huyện ủy chỉ đạo ngành GD&ĐT, Huyện đoàn Xín Mần đẩy mạnh triển khai, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong 5 năm qua, huyện Xín Mần đã tổ chức quán triệt, học tập 5 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với 349 lớp, 8.703 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức 2.314 buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 82.852 lượt người tham gia; mở 108 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đối tượng 4 và 5 với 13.111 lượt người tham gia học tập; 192 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với 14.509 học viên tham gia học tập.

Huyện đoàn Xín Mần hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cụ Lù Già Hủ, thôn Thính Tằng, xã Bản Ngò. Ảnh: THÀNH NHÂN

Ngành GD&ĐT huyện đã chủ động, linh hoạt đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” do Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Bộ GD&ĐT biên soạn; tài liệu “Làm theo Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở GD&ĐT biên soạn đưa vào giảng dạy cho học sinh các cấp học. Nhiều trường THCS, THPT tích hợp lồng ghép giảng dạy một số câu chuyện gần gũi kể về Bác ở các môn học Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Công dân và đưa vào các hoạt động ngoại khóa như: Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, hoạt động đoàn, đội. Hàng năm, các trường THCS, THPT đều tổ chức các cuộc thi kể chuyện về Bác. Đến nay, hệ thống GD&ĐT huyện Xín Mần đã xây dựng và tổ chức được 110 mô hình lớp học kiểu mẫu; 116 câu lạc bộ sở thích trong các trường học phổ thông; 74 mô hình thư viện thân thiện, giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong các trường phổ thông; xây dựng 20/59 trường học đạt chuẩn Quốc gia… đã tạo môi trường học tập, khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập, tự rèn luyện để phát triển.

Lực lượng ĐVTN huyện Xín Mần xây dựng được 20 tủ sách “Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao” với 680 cuốn sách, truyện tranh. 100% cơ sở đoàn đăng ký các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; tổ chức 118 buổi hội diễn văn nghệ, hành trình về nguồn trong ĐVTN khối Đoàn trường học. Xây dựng được nhiều mô hình tốt, cách làm hay như: Đội thanh niên xung kích tình nguyện bảo vệ đường biên, mốc giới của các đoàn xã biên giới; tham gia bảo vệ an ninh, trật tự của tuổi trẻ Công an huyện; xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của tuổi trẻ ngành Y tế; tuổi trẻ toàn huyện đảm nhận xây dựng mới các công trình, phần việc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội với trị giá hơn 6 tỷ đồng... Nhiều phong trao thi đua đã và đang triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả như: “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tháng Ba biên giới”, “Tình nguyện mùa Đông”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tiếp sức khởi nghiệp”...

Ngoài việc giáo dục tư tưởng, huyện Xín Mần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thành lập trang facebook “Thông tin Xín Mần”, “Huyện Đoàn Xín Mần”, Fanpage “Màu hoa mận”... làm môi trường thuận lợi để cập nhật và trao đổi thông tin. Tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về Bác và giải “Búa liềm vàng” hàng năm. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được quan tâm chỉ đạo; hàng năm tổ chức làm hơn 200 băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; tổ chức hơn 100 buổi chiếu bóng lưu động, thu hút hơn 7.500 lượt người xem.

Bí thư Huyện đoàn Xín Mần, Lộc Văn Huy thông tin: Từ việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thế hệ trẻ Xín Mần đã có 265 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 146 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Có 7 cán bộ đoàn, 2 Bí thư Chi đoàn được T.Ư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ; 9 cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc được tặng Bằng khen, 1 giải thưởng Lý Tự Trọng. Thời gian tới, Huyện đoàn sẽ làm tốt hơn vai trò của mình, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn đẩy mạnh những hoạt động ý nghĩa để nâng cao vai trò nòng cốt của thanh niên xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

HOÀNG THỊ HÀ (Trường Chính trị tỉnh)