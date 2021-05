Những Đội trưởng Công an gương mẫu

BHG - Bác Hồ từng căn dặn “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân” thấm nhuần lời dạy của Người năm xưa, lực lượng Công an thành phố Hà Giang đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy hết khả năng, hết lòng cống hiến vì nhân dân phục vụ. Trung tá Nguyễn Cao Cường (đứng), chỉ dẫn văn bản cho cán bộ trong đội. (Ảnh chụp trước ngày 25.4.2021). Thiếu tá Trịnh Bá Khiêm, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra về Hình sự - Kinh tế - Ma túy luôn sát cánh cùng anh em trong đội, thực hiện các chuyên đề phá án phức tạp, cần có sự tư duy, kiên trì trong điều tra, ngày đêm theo dõi những biến động của tội phạm để có phương pháp xử lý nhanh, hiệu quả; nhằm đảm bảo yên bình cho người dân thành phố. Anh Khiêm được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc” năm 2019; Bằng khen của Bí thư Tỉnh ủy về “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2014 - 2018”. Thiếu tá Trịnh Bá Khiêm tâm sự: Thành phố hiện nay có các loại tội phạm về nhiều lĩnh vực, tôi cùng anh em trong đội luôn lên kế hoạch, phương án hiệu quả nhất để trấn áp tội phạm; thường xuyên theo dõi những biến động để kịp thời ngăn chặn, không cho vận chuyển pháo nổ từ các vùng biên qua khu vực thành phố. Bên cạnh đó, điều tra hình sự các tội phạm trá hình cho vay nặng lãi thường tạo những vỏ bọc ngụy trang rất tinh vi, khó kiểm soát... Tôi luôn xông pha vào khu vực nguy hiểm làm gương cho anh em trong đội; mang lại sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

Trung tá Lục Văn Các, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự là người luôn gương mẫu phát huy tinh thần làm việc hết lòng vì nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; anh Các được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân” năm 2020. Anh Các chia sẻ: Tôi thường xuyên tham mưu cho Ban An toàn Giao thông thành phố, lãnh đạo Công an thành phố về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Thành phố là trung tâm giao thương quan trọng, lượng phương tiện từ các huyện, tỉnh khác tham gia giao thông cao, tôi và các anh em trong đội luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt để không xảy ra các trường hợp vượt tốc độ, uống rượu, bia khi tham gia giao thông gây nguy hiểm chính người sử dụng phương tiện, ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác. Tôi và anh em trong đội thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tại các trường học trên địa bàn để học sinh hiểu, nắm rõ những nguyên tắc cơ bản về luật, chấp hành đúng, không vi phạm khi tham gia giao thông.

Trung tá Nguyễn Cao Cường, Đội trưởng Đội Tổng hợp là người luôn làm tốt công tác tham mưu các văn bản cho lãnh đạo Công an thành phố, trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác lưu trữ, đảm bảo tiếp nhận báo cáo hàng ngày của các đội, công an xã, phường. Anh Cường được nhận Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất” năm 2012, Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc” của Chủ tịch nước trao tặng năm 2012, 2020... Anh Cường tâm tình: Công việc thường ngày của anh em rất vất vả, từ đời sống, sinh hoạt cho đến đảm bảo các văn bản luôn được thông suốt, rõ ràng, chính xác trong nghiệp vụ để tham mưu tốt cho lãnh đạo Công an thành phố. Tôi luôn hướng dẫn, chỉ bảo từng chi tiết để anh em phát huy hết khả năng của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Dương Minh Thanh, Trưởng Công an thành phố Hà Giang cho biết: Công an thành phố luôn đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, của tập thể trong các đội; các đồng chí trong đơn vị luôn thực hiện tốt những điều Bác đã căn dặn Công an nhân dân, đảm bảo an ninh, chính trị, giữ vững an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển KT - XH của địa phương. Bên cạnh đó, luôn xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân mẫu mực, có tác phong, nếp sống văn hóa, lắng nghe ý kiến, gần dân, sát dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; tích cực rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống giản dị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: ĐỨC NINH