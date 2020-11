Đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập và phát triển

BHG - Thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh, thời gian qua, Hà Giang đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng lớn mạnh, để từ đó sớm bắt kịp xu thế hội nhập hiện nay.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Hà Giang hội nhập và phát triển” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đến đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hội nhập, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ công, cải cách mạnh mẽ môi truờng đầu tư kinh doanh, đảm bảo thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Từ đó, các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng đã phát huy tinh thần, trách nhiệm xã hội trong sản xuất, kinh doanh. Tăng cường liên kết sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động chung sức vì cộng đồng và an ninh xã hội. Tỉnh thành lập được 3 khối doanh nghiệp với 21 đơn vị thành viên tham gia; nhiều doanh nghiệp, HTX trên địa bàn đã tham gia các khối thi đua do UBND các huyện, thành phố thành lập.

Nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân thường kỳ vào sáng thứ 2 hàng tuần với chương trình “Cà phê doanh nghiệp”, đã tạo được sự gắn kết, giải quyết các nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp. Tỉnh thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp; bố trí cán bộ lĩnh vực cấp phép kinh doanh, thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, “Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp” Hà Giang thường xuyên tập huấn kỹ năng quản trị kinh doanh và kết nối cố vấn khởi nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh… Từ đó, tạo điều kiện tốt nhất cho 1.941 doanh nghiệp, 615 đơn vị trực thuộc và 700 HTX triển khai sản xuất, kinh doanh.

Thông qua phong trào thi đua các doanh nghiệp, HTX đã phát huy tinh thần chung sức đồng lòng, tập hợp thành sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức để tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu xứng đáng để tuyên truyền, nhân rộng học tập và làm theo. Hàng năm UBND tỉnh tổ chức Hội nghị vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân Hà Giang tiêu biểu vào ngày Doanh nhân Việt Nam, đã có trên 40 doanh nghiệp và 40 doanh nhân được vinh danh trao cúp, bằng công nhận và nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng hành với phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh, chương trình tiếp sức khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo Chương trình số 302/CTr-QĐ-UBND của UBND tỉnh đã tác động tích cực đến lực lượng đoàn viên, thanh niên. Thông qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong lao động sản xuất, kinh doanh hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo sự lan tỏa tích cực để đoàn viên, thanh niên học tập noi theo, tiêu biểu như các mô hình, nhóm cùng sở thích tại thành phố Hà Giang và các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Đồng Văn, Mèo Vạc… Đến nay, có 14 doanh nghiệp, HTX và trên 62 cá nhân triển khai ý tưởng, mô hình khởi nghiệp thành công.

Hội nhập kinh tế là cả một chặng đường dài và đồng hành cùng các doanh nghiệp là sự ủng hộ của chính quyền địa phương thông qua các chủ trương, chính sách sát với thực tế, hiệu quả. Bên cạnh đó, vẫn cần các doanh nghiệp và chính quyền các cấp, các ngành đổi mới tư duy hướng đến hội nhập.

Bài, ảnh: LÊ HẢI