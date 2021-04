Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT lĩnh vực GD - ĐT

BHG - Vừa qua, Công an tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp (QCPH) đảm bảo ANTT lĩnh vực GD - ĐT.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế.

Trong 5 năm qua, hai đơn vị đã tập trung chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc QCPH đến cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực GD – ĐT. Sở GD – ĐT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành GD – ĐT, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn công tác. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được hai đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả, xây dựng triển khai nhiều mô hình về ANTT trong các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả giữ gìn ANTT. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc chấp hành pháp luật…

Tại hội nghị, hai đơn vị đã ký kết QCPH trong công tác đảm bảo ANTT lĩnh vực GD – ĐT, giai đoạn 2021 - 2025. Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở GD – ĐT đã trao tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCPH, giai đoạn 2016 – 2020.

Tin, ảnh: Phương Thúy (Công an tỉnh)