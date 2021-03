Hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng

BHG - Thực hiện Nghị định 03/2019/NÐ-CP, ngày 5.9.2019 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”; thời gian qua, 3 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Lao Chải (Vị Xuyên) tuyên truyền về chủ quyền biên giới cho học sinh.

Để triển khai hiệu quả Nghị định 03 của Chính phủ, mỗi lực lượng đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, quân sự - quốc phòng, xây dựng và bảo vệ biên giới Quốc gia… Ðồng thời, luân phiên tổ chức giao ban định kỳ hoặc trao đổi đột xuất, nhằm đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được và đề ra những giải pháp cụ thể. Công tác trao đổi, xác minh tin về tình hình nội, ngoại biên được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả; các lực lượng đã phối hợp tốt trong việc nắm tình hình tôn giáo, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid – 19; thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách; thăm hỏi, tặng quà nhân ngày thương binh, liệt sĩ; tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm trên tuyến biên giới; bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho hàng nghìn đối tượng; hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục phối hợp thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên tuyến biên giới…

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các lực lượng thường xuyên tăng cường phối hợp, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai các giải pháp phòng ngừa tội phạm và nâng cao chất lượng giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; tích cực điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc, các chuyên án đã xác lập. Tiếp tục phối hợp triển khai đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Chỉ tính riêng trong quý IV.2020, qua công tác phối hợp, ba lực lượng đã phát hiện, điều tra, xử lý 63 vụ việc, trong đó 52 vụ hình sự, 7 vụ tội phạm về ma túy; khởi tố điều tra 55 vụ/100 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 46 vụ/84 đối tượng.

Điểm nổi bật trong công tác phối hợp là các lực lượng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu trên địa bàn và công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo quản lý chặt chẽ người và tạo thuận lợi hoạt động xuất, nhập cảnh, nhập khẩu hàng hóa; tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và quy chế quản lý biên giới ở các xã biên giới. Trong năm đã phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới hàng trăm lượt; duy trì hiệu quả 5 tiểu đội dân quân luân phiên thường trực trên tuyến biên giới, 60 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động; phối hợp tham mưu giải quyết 1 vụ vi phạm Quy chế quản lý biên giới đối diện Mốc 291/2 thuộc xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ)…

Những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa ba lực lượng Công an – Quân sự - Biên phòng đã tạo sự chuyển biến tích cực về ANTT, kiềm chế và làm giảm tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT – XH của địa phương.

Bài, ảnh: Thanh Tùng