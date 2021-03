Điểm sáng trong xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự

BHG - Nhờ tập hợp được những thành viên là người có uy tín, hiểu biết, tinh thần trách nhiệm cao mà các mô hình tự quản về an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Lũng Pù (Mèo Vạc) hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Anh Thò Mí Tính (giữa), thành viên Dòng họ Thò tự quản về an ninh trật tự thôn Phấu Hía nắm bắt tình hình công dân cư trú trên địa bàn.

Năm 2017, mô hình Tổ tự quản về ANTT thôn Lũng Lừ A được ra mắt với 6 thành viên. Sau hơn 3 năm hoạt động, mô hình vinh dự được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013-2020”. Anh Sùng Mí Na, Tổ trưởng Tổ tự quản chia sẻ: Ngay sau khi mô hình ra mắt, các thành viên đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, chủ động tham mưu cho chi bộ thôn, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung về công tác đảm bảo ANTT, gắn với phát triển KT - XH, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh… Hơn 3 năm qua, Tổ đã nắm bắt, phối hợp xử lý, hòa giải hàng chục vụ việc liên quan đến khiếu kiện, mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư; tuyên truyền pháp luật cho người dân trong thôn được 28 buổi, thu hút gần 2.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, Tổ cũng tích cực triển khai các hoạt động hướng tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; tham gia, hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”…

Từ hiệu quả của mô hình trên, năm 2020, xã Lũng Pù tiếp tục ra mắt mô hình “Dòng họ Thò tự quản về ANTT” tại thôn Phấu Hía với 15 thành viên. Anh Thò Mí Tính, đại diện dòng họ Thò, cho biết: Hiện nay, số hộ của dòng họ Thò chiếm 1/3 tổng số hộ toàn thôn. Trước đây, đời sống của các hộ còn nhiều khó khăn; kinh tế chủ yếu theo hình thức tự cung, tự cấp, manh mún, nhỏ lẻ; trẻ em bỏ học nhiều; không ít người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do hoặc vi phạm pháp luật; nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống ngày càng bị mai một… Trước thực tế trên, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã, dòng họ đã họp, thống nhất thành lập mô hình dòng họ tự quản; xây dựng quy chế hoạt động của dòng họ hướng đến việc giáo dục con cháu, các gia đình trong dòng họ đoàn kết, tương thân, tương ái; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật… Sau hơn 1 năm hoạt động, đến nay, ý thức của các thành viên trong dòng họ cùng các hộ khác trong thôn về công tác giữ gìn ANTT được nâng lên rõ nét; tinh thần tự quản, cảnh giác, phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ vậy, thời gian qua, các thành viên trong dòng họ và trên địa bàn thôn không có người vi phạm pháp luật, không xảy ra vụ việc phức tạp. Ngoài thực hiện công tác đảm bảo ANTT, các thành viên trong dòng họ còn tích cực giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thành viên.

Đại úy Hoàng Bắc Dũng, Trưởng Công an xã Lũng Pù, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn xã có 2 mô hình tự quản về ANTT tại thôn Lũng Lừ A và thôn Phấu Hía. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định giúp, người dân yên tâm lao động sản xuất. Kết quả này có sự góp sức không nhỏ của 2 mô hình tự quản về ANTT. Thời gian tới, công an xã tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã các giải pháp nhằm duy trì và nhân rộng các mô hình.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ