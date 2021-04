Quyết tâm đảm bảo an toàn ngày bầu cử

BHG - Xác định cuộc bầu cử ĐBQH) và bầu cử HĐND các cấp (khóa XV) nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; với trọng trách được giao, lực lượng Công an nhân dân Hà Giang quyết tâm vừa đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) vừa thực hiện nghĩa vụ của cử tri tham gia bầu cử.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần.

Để đảm bảo ANTT, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và lên nhiều phương án cụ thể với mục tiêu cao nhất: Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành kế hoạch, thành lập Tiểu ban bảo vệ ANTT và an toàn xã hội. Phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm diễn ra hoạt động chuẩn bị bầu cử; rà soát, khắc phục, sửa chữa, đăng ký lại các mẫu dấu đảm bảo phục vụ tốt công tác bầu cử.

Từ tình hình thực tế tại địa phương, công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, tạo cớ cho kẻ xấu lợi dụng kích động biểu tình, gây rối… ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử. Chủ động rà soát, xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm tổ chức bầu cử; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử và tham gia bầu cử tại địa phương; các địa bàn, mục tiêu trọng điểm; các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, hòm phiếu, quá trình bỏ phiếu, kiểm phiếu. Nhất là quá trình vận chuyển hòm phiếu không để thất lạc, đánh tráo hoặc cháy nổ, gây hậu quả.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch về bầu cử trên không gian mạng; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ đó mọi người tích cực tham gia bầu cử và các hoạt động đảm bảo ANTT bầu cử.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, các tụ điểm tệ nạn xã hội nhằm làm trong sạch địa bàn; tăng cường công tác quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; xây dựng các phương án phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau bầu cử. Lực lượng công an đã dự kiến các tình huống phức tạp có thể phát sinh để chủ động phương án xử lý, giải quyết theo phương châm 4 tại chỗ; đặc biệt là bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm ANTT, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khủng bố, phá hoại, tụ tập đông người biểu tình, gây rối, quyết đập tan mọi âm mưu phá hoại bầu cử. Để đảm bảo ANTT tuyệt đối cuộc bầu cử, các đồng chí trong Ban giám đốc tiến hành kiểm tra và làm việc với các địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi. Tại các điểm đến, sau khi nghe báo cáo triển khai các phương án đảm bảo ANTT tại cơ sở, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã ghi nhận kết quả và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các địa bàn, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung quan trọng, trong đó đề nghị: Công an huyện cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền về đảm bảo an ninh, trật tự. Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp. Đảm bảo an toàn các mục tiêu, địa bàn quan trọng. Tăng cường lực lượng, bám nắm địa bàn cơ sở, quản lý tốt các đối tượng trong diện; nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, phản bác các luận điệu sai trái; thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đẩy mạnh công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác trực ban, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo… Tuyệt đối không để xảy ra những vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trong những ngày này, toàn lực lượng đang nỗ lực huy động nhân lực, máy móc phục vụ cho việc cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân, đồng thời cũng triển khai các phương án để phục vụ cho cuộc bầu cử đảm bảo tuyệt đối an toàn… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo tốt công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh tuần tra canh gác nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài, ảnh: Kỳ Phương