Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới làm việc với Công an huyện Đồng Văn, Mèo Vạc

BHG - Chiều 18.9, tại huyện Đồng Văn, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc. Dự buổi làm việc có đồng chí Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh...

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi làm việc với Công an các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới được nghe đại diện Công an huyện Đồng Văn và Mèo Vạc báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, 9 tháng đầu năm tình hình an ninh trật tự tại 2 huyện ổn định, không xảy ra các vấn đề phức tạp. Các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn thành công nhiều vụ việc nổi cộm, đặc biệt là việc tổ chức đưa người sang biên giới trái phép. Bên cạnh đó, lực lượng Công an 2 huyện còn thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả chương trình đưa Công an chính quy về giữ các chức vụ Công an xã...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới biểu dương, ghi nhận những kết quả Công an huyện Đồng Văn và Mèo Vạc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các huyện tiếp tục làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình; chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp. Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, kịp thời xây dựng các phương án, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Làm tốt công tác tham mưu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống...

Thiện Ngay