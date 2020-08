"Dân vận khéo" để xây dựng thế trận an ninh vững chắc

BHG - Thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng thế trận an ninh vững chắc; thời gian qua, Công an huyện Đồng Văn đã chủ động bám nắm địa bàn, tích cực vận động nhân dân tham gia các mô hình đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đồng Văn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Với địa bàn vùng cao, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, công tác “Dân vận khéo” luôn được Công an huyện Đồng Văn đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, với phương châm “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Công an huyện triển khai rất hiệu quả; nhiều mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện, nổi bật như: Mô hình “Đảm bảo ANTT và phòng, chống buôn bán phụ nữ” được triển khai trên địa bàn xã Lũng Cú; 17 mô hình ANTT tại 17 xã trên địa bàn huyện. Từ hoạt động của các mô hình này đã giúp lực lượng công an thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở.

Với vai trò nòng cốt, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền cho người dân về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn và được người dân tích cực hưởng ứng; ý thức người dân về ANTT được nâng lên và hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Công an huyện thường xuyên chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn; giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, thời gian qua, việc triển khai Đề án “Đưa công an chính quy về phụ trách các xã” đã giúp cho công tác dân vận tại cơ sở được thực hiện thường xuyên, hiệu quả hơn.

Thực hiện lời dạy của Bác về phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong thực hiện công tác công an, mô hình “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” là một trong những mô hình được triển khai rộng rãi, hiệu quả và tạo sức lan tỏa lớn cho người dân trên địa bàn. Hằng tháng, Công an huyện đều phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật bằng 2 thứ tiếng: Tiếng phổ thông và tiếng Mông, chủ động lắng nghe ý kiến đóng góp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Nhờ đó, tại một số xã, thị trấn trọng điểm về vấn đề ANTT như: Thị trấn Phố Bảng, xã Phố Cáo, Lũng Phìn,… người dân luôn đồng hành, sát cánh cùng với lực lượng công an, các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dần được cải thiện rõ rệt.

Thiếu tá Thào Minh Hồng, Phó trưởng Công an huyện Đồng Văn cho biết: “Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác chuyên môn, Công an huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong toàn lực lượng. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về các chủ trương, biện pháp phòng ngừa tội phạm; xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là việc làm cần thiết, quan trọng và lâu dài. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả và các mô hình mới phù hợp với từng địa phương. Qua đó, đi sâu, sát vào quần chúng nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ là lực lượng bảo vệ nhân dân”.

Bài, ảnh: My Ly