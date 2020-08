Công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó Giám đốc Công an tỉnh

BHG - Ngày 28.8, Công an tỉnh tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Dương Danh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố và trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Theo đó, điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Thuận, công tác tại Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an và Thượng tá Dương Thanh Bình, Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Trung Thực

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí mới được bổ nhiệm, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới, hai đồng chí sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, lực lượng vũ trang, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kiềm chế, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; quan tâm, củng cố xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Nguyễn Lân (Công an tỉnh)