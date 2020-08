Ghi nhận từ Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị

BHG - Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 do Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức, là một trong những hoạt động thiết thực để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp trong LLVT tỉnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị (GDCT); góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thí sinh thực hành giảng bài.

Để hội thi đạt kết quả cao, ngay sau khi có hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 2, Phòng Chính trị đã chủ động tham mưu với Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức hội thi với những nội dung, hình thức phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương; đồng thời, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hội thi, xây dựng quy chế, đề cương, đáp án theo hướng dẫn của cấp trên. Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 được tổ chức ở hai cấp, cấp cơ sở được tổ chức tại 12 đầu mối cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. Qua đó, lựa chọn 30 thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi cấp Bộ CHQS tỉnh, bảo đảm đúng nguyên tắc và thành phần theo quy định.

Tham gia hội thi, các thí sinh phải thực hiện 3 phần thi, gồm: Chuẩn bị giáo án bài giảng, thiết kế bằng trình chiếu Powerpoint; thi hiểu biết kiến thức chung và thực hành giảng bài. Nội dung bài giảng phong phú, đa dạng có chất lượng được tập trung vào các chuyên đề: Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII; chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; dân quân, tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; nâng cao nhận thức trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong quân đội; nội dung cơ bản của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020...

Qua tìm hiểu tại hội thi cấp Bộ CHQS tỉnh, Ban Tổ chức đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo đảm tốt cơ sở vật chất cho hội thi; thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị của các thí sinh, dự nghe các đơn vị tổ chức thông qua, thục luyện bài giảng, kịp thời có những uốn nắn, điều chỉnh bổ sung về phương pháp sư phạm, cách thức xây dựng giáo án, sơ đồ, bài giảng trình chiếu; làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cho hội thi. Các thí sinh dự thi đều có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, sưu tầm được nhiều tư liệu, hình ảnh, chuẩn bị bài giảng đúng quy định; khai thác, xây dựng đề cương trình chiếu Powerpoint công phu, khoa học, bố cục chặt chẽ. Phần thực hành giảng đã kết hợp hài hoà giữa hình ảnh, nội dung với sử dụng phương tiện trình chiếu và lấy dẫn chứng minh họa trong thực hành giảng dạy, tạo sự chú ý, giúp người học dễ hiểu, dễ tiếp thu nội dung bài giảng và thông điệp muốn truyền tải.

Thí sinh Viên Thị Mai Lan, Chính trị viên phó Khối tự vệ Huyện ủy Quản Bạ, đoạt giải Nhất hội thi, chia sẻ: “Với tinh thần cầu thị, học hỏi với quyết tâm đạt kết quả cao nhất; tôi đã tích cực nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, xây dựng đề cương bài giảng, chủ động thục luyện, rèn luyện kỹ năng sư phạm. Đặc biệt là bình tĩnh, tự tin trong thực hiện các phần thi. Hội thi lần này là cơ hội để chúng tôi được học tập, giao lưu và đúc rút kinh nghiệm nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu vận dụng linh hoạt vào thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị cho CBCS tự vệ khối trên cương vị chức trách của mình”.

Hội thi có sự đổi mới rõ nét trong phương pháp giảng dạy chính trị của đội ngũ cán bộ; thể hiện ở tinh thần cầu thị, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao kiến thức, phương pháp và kỹ năng trong công tác GDCT. Đặc biệt, quá trình thi soạn bài giảng điện tử các thí sinh đều sử dụng thành thạo phần mềm soạn bài giảng, kết cấu linh hoạt, hợp lý, nội dung phong phú; làm chủ được nội dung, có phương pháp giảng bài tốt, tác phong chững chạc. Nhiều thí sinh nắm chắc nội dung kiến thức, biết liên hệ vận dụng sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và chức trách nhiệm vụ được giao. Với kết quả hội thi, Bộ CHQS tỉnh đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Thượng tá Thiều Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: “Chất lượng thí sinh tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong LLVT năm 2020 khá đồng đều; nhiều thí sinh có tác phong chững chạc, có năng khiếu và phương pháp truyền đạt tốt. Các thí sinh cơ bản đã nắm được kiến thức liên quan đến Quy chế GDCT trong Quân đội nhân dân và dân quân, tự vệ Việt Nam; có trình độ năng lực, kinh nghiệm, phương pháp sư phạm; sử dụng thành thạo các phương tiện hỗ trợ giảng dạy, đặc biệt là xây dựng giáo án điện tử trình chiếu. Nhiều thí sinh đã thoát ly đề cương, làm chủ nội dung, phương pháp truyền đạt thu hút được người nghe. Quá trình tổ chức hội thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và cơ quan Chính trị đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức, điều hành, đảm bảo đúng Quy chế, quy trình, khách quan, công tâm đạt kết quả tốt”.

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị là dịp để đội ngũ cán bộ học tập nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác GDCT. Qua đó, để cấp ủy các cấp đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị của các cơ quan, đơn vị, có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ; đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT trong LLVT tỉnh.

Bài, ảnh: Đăng Khoa