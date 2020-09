Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới làm việc tại tỉnh ta

BHG - Sáng 18.9, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc với Công an tỉnh Hà Giang. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả đã đạt được thời gian qua của lực lượng Công an tỉnh. Từ đầu năm đến nay tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang ổn định. Kết quả điều tra, phá án đạt tỷ lệ 97% (án rất nghiệm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%), tình hình trật tự, an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí. Bên cạnh đó, công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin, cảnh vệ, đối ngoại thường xuyên được đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, sử dụng văn bản điện tử, bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình sử dụng, khai thác các phương tiện, kỹ thuật công nghệ. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã”...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Hà Giang là tỉnh vùng cao, biên giới có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh phải cố gắng, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, thủ trưởng các đơn vị cần thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Công an về tiến độ, chất lượng thực hiện các mặt công tác. Chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh có hiệu quả, kéo giảm các loại tội phạm hình sự; chú trọng phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa các đường dây, băng ổ nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, không để tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen”; tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Phương Thúy