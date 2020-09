BHG - “Làm hết việc, chứ không làm hết giờ” đó là câu nói mà Trung tá Trần Thanh Hà, Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, cấp chứng minh nhân dân (CMND) thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh thường xuyên nói với anh em trong đơn vị, nhất là những cán bộ trẻ về sự tận tụy, cố gắng trong công tác, nêu cao tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

Trung tá Trần Thanh Hà hướng dẫn cán bộ thực hiện công tác chuyên môn. Ảnh: Trung Thực

Được điều động về Phòng Quản lý hành chính về TTXH từ năm 2013, trong đó 4 năm (2013 - 2017) giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, đồng chí Trần Thanh Hà đã cùng CBCS trong Đội 113 đảm bảo duy trì quân số ứng trực 24/24h để tiếp nhận và xử lý tin báo liên quan đến ANTT từ quần chúng nhân dân; trực tiếp nhận, xử lý trên 2.000 tin liên quan đến ANTT, cùng CBCS trong đội khẩn trương xuống hiện trường, tiến hành bảo vệ hiện trường, bắt giữ đối tượng, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân; thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn.

Từ tháng 10.2017 đến nay, với chức vụ Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, cấp CMND, Trung tá Trần Thanh Hà nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, vì thế đã không ngừng trau dồi các kỹ năng, nghiệp vụ, nghiên cứu các quy định của pháp luật, các thông tư, nghị định, hướng dẫn của Nhà nước, của ngành về công tác quản lý cư trú, cấp CMND; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc hướng dẫn lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an các huyện, thành phố về thực hiện đăng ký, quản lý cư trú, cấp CMND, nhất là thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp CMND cho công dân được rút ngắn từ 7 xuống còn 5 ngày, giảm thiểu thời gian đi lại cho người dân. Bên cạnh đó, xác định đây là bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, nên Trung tá Trần Thanh Hà luôn nhắc nhở CBCS trong Đội phải luôn giữ thái độ, lễ tiết, tác phong đúng mực của người cán bộ công an, tận tụy trong công việc, không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân trong khi thi hành nhiệm vụ.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH đã thường xuyên về cơ sở làm thủ tục cấp, đổi CMND cho bà con. Ở mỗi điểm tổ chức, có hàng trăm người dân đến để được hướng dẫn làm CMND, cùng với đó là lồng ghép tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của CMND trong đời sống xã hội. Việc cấp phát CMND tại cơ sở thường được bố trí thời gian vào ngày nghỉ, vừa rút ngắn thời gian của các khâu cấp phát, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại xa. Qua đó còn kịp thời phát hiện, xác minh nhiều trường hợp khai man, sai lệch thông tin, bảo đảm cấp phát CMND cho người dân chính xác, an toàn. Việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhân văn hơn, đó là việc cấp CMND miễn phí cho người già, người khuyết tật; thân nhân, người có công với cách mạng, việc làm này đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Có thể nói ở vị trí công tác nào, Trung tá Trần Thanh Hà luôn tìm tòi, nghiên cứu, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, được, đồng chí, đồng đội tin tưởng, quý mến. Về thành tích, 5 năm liền (2015 - 2019) liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, được các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Gần đây nhất, trong Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015 - 2020 do Công an tỉnh tổ chức, Trung tá Trần Thanh Hà vinh dự là một trong 70 cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong toàn lực lượng Công an Hà Giang về sự nỗ lực không mệt mỏi, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

D.L